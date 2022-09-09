США назвали срок действия программы военной помощи Украине
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США назвали срок действия программы военной помощи Украине

США назвали срок действия программы военной помощи УкраинеПентагон: бюджет США на военную помощь Украине рассчитан на два года

Американская программа по оказанию военной помощи Киеву не прекратит действие в конце текущего финансового года, который заканчивается 30 сентября. Об этом заявил заместитель главы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям ЛаПлант, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что бюджет Соединенных Штатов на оказание военной помощи Украине рассчитан на два года.

Ранее стало известно, что объем нового пакета военной помощи Украине составит 675 миллионов долларов. В том числе Вашингтон поставит Киеву снаряды для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также военные транспортные средства и другую технику. До этого сообщалось, что Белый дом запросит у Конгресса США дополнительные 11,7 миллиарда долларов на поддержку Украины.

Как отметил заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хайнот, вклад Вашингтона в поддержку сил Украины обеспечил эффективное противодействие России в воздухе. «Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха», — добавил он.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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