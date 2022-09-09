Стало известно о планах России увеличить импорт бензина из Белоруссии
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Стало известно о планах России увеличить импорт бензина из Белоруссии

Стало известно о планах России увеличить импорт бензина из Белоруссии«Ъ» заявил о планах России увеличить импорт бензина и топлива из Белоруссии

Россия намерена поддержать Белоруссию, увеличив поставки топлива из страны. Такую возможность обсуждают российские Минэнерго и Минфин, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в отрасли.

Издание сообщило о планах России увеличить импорт бензина и дизельного топлива из Белоруссии. Если в Москву планируют перенаправить тот объем топлива, который Минск поставлял раньше Киеву, то объем демпфера достигнет 5,5 миллиардов рублей по бензинам и 58 миллиардов рублей по топливу.

Отмечается, что Россия планирует нарастить импорт из Белоруссии, поскольку у ее НПЗ существуют проблемы со сбытом топлива. Трудности обострились после прекращения поставок на Украину на фоне спецоперации России. «Главная цель обсуждаемых мер — поддержка белорусской нефтепереработки и доходов бюджета страны в условиях санкций», — подчеркнули источники газеты.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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