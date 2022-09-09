Стартовал прием заявок на премию Russian Creative Awards
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стартовал прием заявок на премию Russian Creative Awards

Стартовал прием заявок на премию Russian Creative Awards

Открыт прием заявок на Russian Creative Awards – премию для участников творческого сообщества.

Уже во второй раз премия определит самые яркие проекты и выявит профессионалов креативной отрасли России по номинациям "Человек года", "Событие года", "Культурный код", "Креативный регион" и другим.


"Russian Creative Awards – высшая точка признания профессионализма и качества в сфере креативных индустрий. Это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии и их представителей всех уровней", – сказала директор Роскультцентра и форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова.

В этот раз номинироваться на премию могут не только творческие коллективы, но и физические лица. Премия объединяет все творческие специальности: от балета до кино.

Торжественная церемония награждения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий пройдет в Москве 1 декабря.

Подать заявку на участие можно на официальной площадке премии до 16 октября.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Стартовал прием заявок на премию Russian Creative Awards
Стартовал прием заявок на премию Russian Creative Awards
Как избежать беды: какие вещи категорически нельзя поднимать на улице, даже если хочется
Как избежать беды: какие вещи категорически нельзя поднимать на
КНДР официально провозгласила себя ядерным государством
КНДР официально провозгласила себя ядерным государством
Анна Гейн сбежала с Дом-2 и вернулась с новым парнем
Анна Гейн сбежала с Дом-2 и вернулась с новым парнем
В автомобилях Chery появится кресло с катапультой
В автомобилях Chery появится кресло с катапультой
Алла Пугачева была закулисным кукловодом, заявил Кураев
Алла Пугачева была закулисным кукловодом, заявил Кураев
Монеточка может лишиться имущества в России
Монеточка может лишиться имущества в России
Алла Пугачева шокировала журналиста тем, что отдала детей в школу в России
Алла Пугачева шокировала журналиста тем, что отдала детей в школу в
Елизавета II в возрасте 96 лет скончалась в своем замке в Балморале
Елизавета II в возрасте 96 лет скончалась в своем замке в Балморале
Стало известно о планах России увеличить импорт бензина из Белоруссии
Стало известно о планах России увеличить импорт бензина из Белоруссии
Правильное воспитание
Правильное воспитание
Армия США получила 5000 AR-гарнитур на базе HoloLens 2
Армия США получила 5000 AR-гарнитур на базе HoloLens 2

Топ на сегодня

Family Man выйдет на приставках Xbox уже 14 сентября
Family Man выйдет на приставках Xbox уже 14 сентября
Хакеры взломали аккаунт The Sandbox в Instagram
Хакеры взломали аккаунт The Sandbox в Instagram
Королеву Елизавету II поместили под медицинское наблюдение: "Врачи обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества"
Королеву Елизавету II поместили под медицинское наблюдение:
Необычное вибрирующее устройство для чистки автомобильных ковриков
Необычное вибрирующее устройство для чистки автомобильных ковриков
Павла Прилучного обвинили в предательстве Карпович
Павла Прилучного обвинили в предательстве Карпович

Еще по теме

Российская Неделя моды стала лауреатом престижной международной премии
Организаторы "Российской креативной недели" рассказали о программе тематических площадок
На «Российской креативной неделе» прошло выездное заседание комиссии Госсовета
В Москве завершается Российская креативная неделя