Стартовал прием заявок на премию Russian Creative Awards

Вадим Карасев

Открыт прием заявок на Russian Creative Awards – премию для участников творческого сообщества.

Уже во второй раз премия определит самые яркие проекты и выявит профессионалов креативной отрасли России по номинациям "Человек года", "Событие года", "Культурный код", "Креативный регион" и другим.

"Russian Creative Awards – высшая точка признания профессионализма и качества в сфере креативных индустрий. Это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии и их представителей всех уровней", – сказала директор Роскультцентра и форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова.

В этот раз номинироваться на премию могут не только творческие коллективы, но и физические лица. Премия объединяет все творческие специальности: от балета до кино.

Торжественная церемония награждения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий пройдет в Москве 1 декабря.

Подать заявку на участие можно на официальной площадке премии до 16 октября.