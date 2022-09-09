Странам ЕС рекомендовали отказывать россиянам в визах в целях безопасности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Странам ЕС рекомендовали отказывать россиянам в визах в целях безопасности

Странам ЕС рекомендовали отказывать россиянам в визах в целях безопасности

Странам ЕС рекомендовали отказывать россиянам в визах в целях безопасностиЕврокомиссия рекомендует отказывать россиянам в визах при угрозе безопасности

Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза (ЕС) отказывать в выдаче виз, а также аннулировать действующие визы российских граждан в случае угрозы безопасности. Об этом было заявлено в инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября, сообщает РИА Новости.

«Принимая во внимание повышенные риски безопасности, европейские консульства должны проводить тщательную проверку рисков безопасности. Это может вести к отказу в выдаче визы, а также к аннулированию действующих виз», — говорится в инструкциях Еврокомиссии.

Совет ЕС 9 сентября окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, которое начнет действовать с 12 сентября. Ранее еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что у Европы больше нет основания доверять россиянам.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Европа снова нашла альтернативу российскому газу в Африке
Европа снова нашла альтернативу российскому газу в Африке
Елизавету II после ее кончины на троне сменил старший сын под именем Карл III
Елизавету II после ее кончины на троне сменил старший сын под именем
Певец Витас больше не может зарабатывать в России
Певец Витас больше не может зарабатывать в России
Дочка Леры Кудрявцевой учится танцевать (видео)
Дочка Леры Кудрявцевой учится танцевать (видео)
Лариса Гузеева показала, как будет выглядеть в шоу «Голос 60+»
Лариса Гузеева показала, как будет выглядеть в шоу «Голос 60+»
Россия начала переброску систем «Солнцепек» на Харьковское направление
Россия начала переброску систем «Солнцепек» на Харьковское направление
У Кудрявцевой появится новый соведущий в шоу на НТВ
У Кудрявцевой появится новый соведущий в шоу на НТВ
Власти Японии выпустили NFT для премирования чиновников
Власти Японии выпустили NFT для премирования чиновников
Премию Putin Team вручили на открытии мемориального комплекса "Саур-Могила"
Премию Putin Team вручили на открытии мемориального комплекса
Странам ЕС рекомендовали отказывать россиянам в визах в целях безопасности
Странам ЕС рекомендовали отказывать россиянам в визах в целях
Лидер The Cure предсказал дату смерти Елизаветы II
Лидер The Cure предсказал дату смерти Елизаветы II
Простые и доступные способы очищения стеклянных крышек от кастрюль народными средствами
Простые и доступные способы очищения стеклянных крышек от кастрюль

Топ на сегодня

Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале «Звездные войны: Послушник»
Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале «Звездные войны:
Алла Пугачева была закулисным кукловодом, заявил Кураев
Алла Пугачева была закулисным кукловодом, заявил Кураев
В Сети обсуждают последние прижизненные фото Елизаветы II, на которых она покрылась черными пятнами
В Сети обсуждают последние прижизненные фото Елизаветы II, на которых
В автомобилях Chery появится кресло с катапультой
В автомобилях Chery появится кресло с катапультой
Украинских коррупционеров обвинили в поставке вооружений на черный рынок
Украинских коррупционеров обвинили в поставке вооружений на черный

Еще по теме

Польша разработает концепцию по прекращению выдачи виз россиянам
В Еврокомиссии пожаловались, что не могут полностью запретить въезд россиянам в ЕС
Захарова заявила об отсутствии ответа по визе Лаврова в США
В Совфеде отреагировали на возможную приостановку соглашения о визах России и ЕС