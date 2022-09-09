Суд оставил в силе решение о многомиллиардном штрафе против Google
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Суд оставил в силе решение о многомиллиардном штрафе против Google

Суд оставил в силе решение о многомиллиардном штрафе против GoogleСуд утвердил взыскание с Google 21,7 миллиарда рублей за повторное неудаление фейков

Таганский районный суд Москвы оставил в силе решение о многомиллиардном штрафе против Google, утвердив взыскание с американской компании 21,7 миллиарда рублей за повторное неудаление фейков. Об этом пишет «Интерфакс».

«Постановление мирового судьи о признании Google LLC виновной в административном правонарушении и назначении административного штрафа (...) оставлено без изменения, апелляционная жалоба представителя компании — без удовлетворения», — сообщили в инстанции.

Отмечается, что если компания не выплатит штраф в течение 60 суток, то суд направит материалы дела судебным приставам для принудительного взыскания.

Поводом для привлечения Google к ответственности, как рассказали представители Роскомнадзора, послужили материалы на видеохостинге YouTube, принадлежащем компании. Утверждается, что опубликованный на платформе контент целенаправленно способствует распространению недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине и дискредитирует Вооруженные силы России.

Кроме того, в ведомстве заявили, что на YouTube есть материалы, которые пропагандируют экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законным принудительное взыскание приставами с Google более 7,2 миллиарда рублей оборотного штрафа. Уточнялось, что суд не нашел нарушений закона в действиях приставов.

В сентябре 2021 года Роскомнадзор сообщил о готовности назначать оборотные штрафы в отношении IT-компаний за неудаление запрещенной на территории России информации.

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По материалам: lenta.ru

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