Суд оставил в силе решение о многомиллиардном штрафе против Google

Вадим Карасев

Суд утвердил взыскание с Google 21,7 миллиарда рублей за повторное неудаление фейков

Таганский районный суд Москвы оставил в силе решение о многомиллиардном штрафе против Google, утвердив взыскание с американской компании 21,7 миллиарда рублей за повторное неудаление фейков. Об этом пишет «Интерфакс».

«Постановление мирового судьи о признании Google LLC виновной в административном правонарушении и назначении административного штрафа (...) оставлено без изменения, апелляционная жалоба представителя компании — без удовлетворения», — сообщили в инстанции.

Отмечается, что если компания не выплатит штраф в течение 60 суток, то суд направит материалы дела судебным приставам для принудительного взыскания.

Поводом для привлечения Google к ответственности, как рассказали представители Роскомнадзора, послужили материалы на видеохостинге YouTube, принадлежащем компании. Утверждается, что опубликованный на платформе контент целенаправленно способствует распространению недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине и дискредитирует Вооруженные силы России.

Кроме того, в ведомстве заявили, что на YouTube есть материалы, которые пропагандируют экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законным принудительное взыскание приставами с Google более 7,2 миллиарда рублей оборотного штрафа. Уточнялось, что суд не нашел нарушений закона в действиях приставов.

В сентябре 2021 года Роскомнадзор сообщил о готовности назначать оборотные штрафы в отношении IT-компаний за неудаление запрещенной на территории России информации.