У музыканта Льюиса Капальди диагностировали синдром Туретта
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У музыканта Льюиса Капальди диагностировали синдром Туретта

У музыканта Льюиса Капальди диагностировали синдром ТуреттаУ шотландского музыканта Льюиса Капальди диагностировали синдром Туретта

Шотландский певец Льюис Капальди рассказал, что у него диагностировали синдром Туретта. Об этом пишет The Guardian.

О заболевании 25-летний музыкант сообщил во время прямого эфира в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По словам Капальди, о своем диагнозе он решил рассказать, чтобы люди не думали, что он «принимает кокаин или что-то в этом роде».

«У меня дергается плечо, когда я взволнован, счастлив, нервничаю или испытываю стресс», — уточнил певец. Он также отметил, что ему делают инъекции ботулинического токсина в плечо, чтобы остановить непроизвольные сокращения мышц.

Синдром Туррета — расстройство нервной системы, которое характеризуется наличием двигательных и психоэмоциональных нарушений. Оно сопровождается тиком мышц глаз, лица, головы, которые со временем распространяются на другие части тела.

Капальди получил известность в 2017 году, выпустив песню Bruises. Всего за свою карьеру выпустил три мини-альбома и одну студийную пластинку. В 2019 году его песня Someone You Loved стала хитом, возглавив хит-парады многих стран, включая Великобританию и США.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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