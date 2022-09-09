Улучшаем качество сна: какие напитки для детокса лучше пить на ночь

Чтобы восстановить баланс и устроить для организма незаменимый детокс, стоит употреблять на ночь особые напитки. Сон является временем, когда организм может восстановиться и набраться сил. Недостаток сна снижает продуктивность, ухудшает концентрацию мыслей. Если начинаются проблемы со сном, на помощь приходят травяные настои и другие полезные напитки.

Какие напитки пить перед сном

Если вы не в восторге от напитков с яркими нотками, то перед тем как отправляться отдыхать, выпейте стакан обычной воды с соком лимона. Этот фрукт насыщен полезными веществами, антиоксидантами, которые способны восстановить некоторые функции организма. Кроме того, в лимоне очень большое содержание витамина С, что укрепляет иммунитет и благоприятно влияет на мозговое кровообращение.

Напиток отлично справляется с выводом токсинов из организма и хорошо расслабляет перед сном. Поэтому сок можно выжать в стакан теплой воды и выпить на ночь. Однако, если у вас наблюдается чувствительность желудка или десен, то лимон вам противопоказан, даже при всех его преимуществах.





Если с вашим желудком все хорошо, усилить действие лимона поможет имбирь. Такой чай успокаивающе действует на организм. Кроме того, напиток помогает при тошноте и расстройстве желудка.

Полезными свойствами отличается мята. Она помогает избавиться от раздражения после трудного дня, снимает усталость и избавляет от стресса. Чай с мятой очень полезен, когда начинаются холода и есть риски заболеть. Такой напиток может уберечь от вирусных инфекций. Мята помогает при болезнях желудочно-кишечного тракта, снижает давление и стабилизирует уровень сахара в крови.

Что выпить на ночь

Если у вас все время появляются проблемы с желудком, которые не дают нормально спать, на помощь придет вода из пажитника. Она приведет в норму работу желудка и улучшит процесс переваривания пищи. Нужно лишь в стакан теплой воды всыпать пару мелких семян пажитника. Такой напиток хорошо пить перед сном для детоксикации и восстановления.





Чай из ромашки, который продается в каждой аптеке и магазине, является традиционным ночным напитком. В нем нет кофеина, он насыщен витаминами и полезными веществами. Альфа-бисаболол и матрицион, которые есть в данном напитке, позитивно влияют на качество сна.

Чашечка горячего чая из ромашки способна повысить уровень глицина в человеческом организме. Напиток действует в качестве мягкого седативного вещества, которое расслабляет и дает возможность крепко заснуть. Также подобный чай предотвращает действие свободных радикалов и отлично противостоит различным бактериям.

Что выпить перед сном, чтобы лучше спать

Целебными свойствами отличается валериана. Напиток из этого растения способствует хорошему сну и позволит избежать бессонницы. Можно за пару часов до сна заварить чашечку чая с валерианой, чтобы избавиться от токсинов в организме и предотвратить вероятные психологические проблемы.





Употребление напитка снизит признаки переживания, бессонницы и плохого настроения. Можно к валериане добавить и другие травы, к примеру, мелиссу, лаванду или хмель, чтобы усилить эффект.

Напитком, который поспособствует хорошему сну, является грибной чай. В своем составе он содержит сильнодействующее химическое вещество. Псилоцибин работает с опиоидными рецепторами в мозге, поэтому может повлиять на качество сна. Напиток обеспечит нормальный сон, выведет токсины и предотвратит стресс. Грибной чай имеет противовоспалительное действие.

Природным антидепрессантом считается молоко. Оно избавляет от тревоги и беспокойства. Чашечка молока перед сном повышает в организме уровень серотонина, который еще называется гормоном счастья. Он, как оказывается, положительно влияет на качество сна.