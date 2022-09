Uniswap не поддержит потенциальные PoW-форки Ethereum

Протоколы Uniswap не поддержат какие-либо форки Ethereum на алгоритме Proof-of-Work (PoW) после The Merge. Об этом заявили в стоящей за проектом организации Uniswap Labs.

The Merge is coming, but Uniswap users don't need to do anything. We support the upgrade & have no plans to back forks in our web app.



For those building, read our blog on keeping web3 safe post-merge when dealing with replayable permits & TWAP oracles. https://t.co/MA7l8j0rnv