В автомобилях Chery появится кресло с катапультой

Вадим Карасев

Китайская автомобилестроительная компания Chery решила запатентовать устройство автомобильного кресла с катапультой. Об этом сообщает портал autohome.com.cn.

Согласно документу, кресло-катапульта может выбрасывать водителя или пассажира в воздух перед ДТП, чтобы помочь человеку как можно быстрее уйти с места аварии и избежать жертв, либо сократить их количество.

Кресло с катапультирующим устройством внешне выглядит точно так же, как обычное автомобильное сиденье с подголовником. Отмечается, что оно оснащено поясным ремнем безопасности и двумя плечевыми лямками, – такие модели используются в гоночных автомобилях. Chery, однако, не сообщает, как выбрасывание может осуществляться в автомобилях с крышей или в случае аварии в тоннеле.



Кресло-катапульта от китайского автомобильного бренда Chery

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