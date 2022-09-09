В автомобилях Chery появится кресло с катапультой
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В автомобилях Chery появится кресло с катапультой

В автомобилях Chery появится кресло с катапультой

Китайская автомобилестроительная компания Chery решила запатентовать устройство  автомобильного кресла с катапультой. Об этом сообщает портал autohome.com.cn.

Согласно документу, кресло-катапульта может выбрасывать водителя или пассажира в воздух перед ДТП, чтобы помочь человеку как можно быстрее уйти с места аварии и избежать жертв, либо сократить их количество.


Кресло с катапультирующим устройством внешне выглядит точно так же, как обычное автомобильное сиденье с подголовником. Отмечается, что оно оснащено поясным ремнем безопасности и двумя плечевыми лямками, – такие модели используются в гоночных автомобилях. Chery, однако, не сообщает, как выбрасывание может осуществляться в автомобилях с крышей или в случае аварии в тоннеле.

Кресло-катапульта от китайского автомобильного бренда Chery

Ранее Ruposters перечислил самые качественные марки китайских автомобилей. Аналитики разработали статистику недочетов, замеченных хозяевами авто в период со второго по шестой месяц использования.

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По материалам: uposters.ru

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