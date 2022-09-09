В Chainalysis допустили расхождение цен Ethereum и биткоина после The Merge

Цена Ethereum может показать независимую от других цифровых активов динамику после слияния, поскольку стейкинг сделает вторую по капитализацию криптовалюту похожей на облигации или биржевые товары. Об этом говорится в исследовании Chainalysis.

16/ Read more about these on-chain metrics to get more insights into the merge’s potential impact on crypto markets. https://t.co/9uuvX8Kn6T — Chainalysis (@chainalysis) September 7, 2022

Предстоящее 15–16 сентября слияние приведет к активному росту интереса со стороны институциональных инвесторов. Их привлечет ожидаемая доходность в размере 10–15% годовых. Показатель превысит отдачу от таких финансовых инструментов, как облигации и сырьевые товары.

Согласно Chainalysis, число институциональных инвесторов Ethereum (c балансами более $1 млн в эквиваленте ETH) «неуклонно растет» — с менее чем 200 в январе 2021 года до ~1100 к августу этого года.

Данные: Chainalysis.

Рост показателя после The Merge более быстрыми темпами подтвердит гипотезу, что институционалы «действительно рассматривают стейкинг второй по капитализации криптовалюты как хорошую стратегию получения прибыли».

Эксперты также обратили внимание на расхождение между ценой Ethereum и ее синтетическими аналогами, которые высвобождают заблокированную в смарт-контракте ценность.

«Обновление Shanghai (через 6–12 месяцев после The Merge) [...] позволит выводить актив, что обеспечит большую ликвидность для игроков и сделает стейкинг более привлекательным», — говорится в отчете.

Специалисты упомянули отказ от неэкологичного майнинга со снижением энергопотребления «более чем на 99%». Это повысит комфорт нацеленных на соблюдение ESG-стандартов инвесторов.

Напомним, 6 сентября разработчики Ethereum активировали обновление Bellatrix. Апгрейд является последним шагом перед миграцией основной сети на алгоритм Proof-of-Stake (PoS).

Ранее аналитики Glassnode пришли к выводу, что после активации The Merge криптовалюта Ethereum с большой вероятностью станет дефляционной.

В апреле бывший CEO и соучредитель биржи BitMEX Артур Хэйес спрогнозировал рост Ethereum выше $10 000 к концу 2022 года. Он также предположил, что актив будет восприниматься как товарная облигация.

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