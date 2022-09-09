В Dying Light 2: Bloody Ties игроков ждет 6 часов сюжетного контента

Вадим Карасев





Первое крупное DLC для Dying Light 2, под названием Bloody Ties, выходит в октябре — студия Techland намерена выпустить его 13 октября, хотя ранее релиз уже дважды переносили. Подробностей о сюжете дополнения пока не так много, известно, что его основная часть будет сконцентрирована вокруг Carnage Hall и гладиаторского турнира. Но ведущий геймдизайнер Тимон Смектала в социальных сетях рассказал еще некоторые детали о том, что ждет игроков.

По словам Смекталы, в DLC Bloody Ties игроков ждет не менее 6 часов сюжетного контента, множество дополнительных квестов, различные секреты и многое другое. В том же сообщении Смектала сообщил, что «только 30% сражений в DLC Bloody Ties будут происходить с людьми», тем самым развеяв опасения игроков, что в дополнении не будет Зараженных.

Ниже можно посмотреть трейлер Bloody Ties, дополнение будет доступно на всех платформах, где выходила игра.

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