В Dying Light 2: Bloody Ties игроков ждет 6 часов сюжетного контента
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Dying Light 2: Bloody Ties игроков ждет 6 часов сюжетного контента

В Dying Light 2: Bloody Ties игроков ждет 6 часов сюжетного контента


Первое крупное DLC для Dying Light 2, под названием Bloody Ties, выходит в октябре — студия Techland намерена выпустить его 13 октября, хотя ранее релиз уже дважды переносили. Подробностей о сюжете дополнения пока не так много, известно, что его основная часть будет сконцентрирована вокруг Carnage Hall и гладиаторского турнира. Но ведущий геймдизайнер Тимон Смектала в социальных сетях рассказал еще некоторые детали о том, что ждет игроков.

По словам Смекталы, в DLC Bloody Ties игроков ждет не менее 6 часов сюжетного контента, множество дополнительных квестов, различные секреты и многое другое. В том же сообщении Смектала сообщил, что «только 30% сражений в DLC Bloody Ties будут происходить с людьми», тем самым развеяв опасения игроков, что в дополнении не будет Зараженных.

Ниже можно посмотреть трейлер Bloody Ties, дополнение будет доступно на всех платформах, где выходила игра.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

В автомобилях Chery появится кресло с катапультой
В автомобилях Chery появится кресло с катапультой
Алла Пугачева была закулисным кукловодом, заявил Кураев
Алла Пугачева была закулисным кукловодом, заявил Кураев
Монеточка может лишиться имущества в России
Монеточка может лишиться имущества в России
Алла Пугачева шокировала журналиста тем, что отдала детей в школу в России
Алла Пугачева шокировала журналиста тем, что отдала детей в школу в
Елизавета II в возрасте 96 лет скончалась в своем замке в Балморале
Елизавета II в возрасте 96 лет скончалась в своем замке в Балморале
Стало известно о планах России увеличить импорт бензина из Белоруссии
Стало известно о планах России увеличить импорт бензина из Белоруссии
Правильное воспитание
Правильное воспитание
Армия США получила 5000 AR-гарнитур на базе HoloLens 2
Армия США получила 5000 AR-гарнитур на базе HoloLens 2
В Dying Light 2: Bloody Ties игроков ждет 6 часов сюжетного контента
В Dying Light 2: Bloody Ties игроков ждет 6 часов сюжетного контента
Простые советы для тех, кто хочет начинать утро отдохнувшим
Простые советы для тех, кто хочет начинать утро отдохнувшим
Способы, которые позволят быстро и эффективно убрать неприятный запах в обуви
Способы, которые позволят быстро и эффективно убрать неприятный запах
Ирена Понарошку рассказала об ужасах развода
Ирена Понарошку рассказала об ужасах развода

Топ на сегодня

Family Man выйдет на приставках Xbox уже 14 сентября
Family Man выйдет на приставках Xbox уже 14 сентября
Хакеры взломали аккаунт The Sandbox в Instagram
Хакеры взломали аккаунт The Sandbox в Instagram
Королеву Елизавету II поместили под медицинское наблюдение: "Врачи обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества"
Королеву Елизавету II поместили под медицинское наблюдение:
Зампостпреда России сыронизировал о реакции Запада на запрос Совбеза по Украине
Зампостпреда России сыронизировал о реакции Запада на запрос Совбеза
Необычное вибрирующее устройство для чистки автомобильных ковриков
Необычное вибрирующее устройство для чистки автомобильных ковриков

Еще по теме

Релиз сюжетного DLC Bloody Ties для Dying Light 2 вновь перенесли, но показали трейлер
Показали первый тизер сюжетного DLC Bloody Ties для Dying Light 2: Stay Human
Tails of Iron получает крупное бесплатное дополнение Bloody Whiskers
Дату релиза первого сюжетного DLC для Dying Light 2: Stay Human перенесли