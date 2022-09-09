В Forbes заявили об энергетическом кошмаре для Европы из-за газа
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В Forbes заявили об энергетическом кошмаре для Европы из-за газа

В Forbes заявили об энергетическом кошмаре для Европы из-за газаАвтор Forbes Рункявичюс предрек воплощение Россией энергетического кошмара для Европы

Принудительные ограничения на потребление российского газа могут обернуться крахом для Европы. Об этом пишет обозреватель Дэн Рункявичюс в своей статье для американского журнала Forbes.

«Обязательное нормирование — энергетический кошмар становится реальностью», — говорится в публикации.

По словам автора, ЕС полностью зависит от России, поскольку он производит более двух третей своей энергии из природного газа, 40% которого поступает по газопроводу «Северный поток».

После резкого роста цен на энергию, европейским лидерам пришлось принимать «спасительный» бюджет в размере 375 миллиардов долларов. Но только Великобритания собирается потратить 150 миллиардов в течение следующих полутора лет.

Рункявичюс опирается на расчеты Goldman Sachs, из которых следует, что если Россия так и не запустит газ по «Северному потоку», то у Германии не останется вариантов, кроме перехода на принудительное нормирование — это приведет к сокращению производств на 65%.

«Другими словами, это энергетическое фиаско ставит часть европейской промышленности на колени. Хуже всего то, что даже бюджетный пакет в 375 миллиардов, собранный Европой, не способен спасти ее, поскольку нельзя купить газ, которого нет», — резюмирует автор.

Ранее глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что Евросоюз должен ограничить стоимость закупки российского газа на уровне 80 евро за мегаватт-час. «Если Путин поднял цену на газ более чем до 270 евро за мегаватт-час, пора установить потолок, который говорит о том, что нельзя превышать 80 евро», — отметил он. Ранее Италия предлагала ввести максимальную цену за газ из России в 90 евро за мегаватт-час.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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