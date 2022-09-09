В Госдуме решили изменить расписание правительственного часа

Комитет Госдумы по контролю внес проект постановления об изменении графика правительственного часа во время осенней сессии палаты парламента. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы.

Проведение правительственного часа с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова на тему реализации нацпроекта «Образование» предлагается перенести с 14 сентября на 16 ноября. В этом случае на первом правительственном часе в осеннюю сессию Госдумы депутаты выслушают министра экономического развития РФ Максима Решетникова, который расскажет о мерах по развитию экономики в условиях санкций.

Также предлагается изменить график декабрьских мероприятий, назначив слушание доклада министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева о ситуации в агропромышленном комплексе на 14 декабря. Расписание правительственных часов других глав ведомств и членов Правительства остается без изменений, в Госдуме выступят министр внутренних дел Владимир Колокольцев, вице-премьер Виктория Абрамченко, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минцифры Максут Шадаев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов.