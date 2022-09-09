В Италии назвали справедливую цену на российский газ
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В Италии назвали справедливую цену на российский газ

В Италии назвали справедливую цену на российский газВ МИД Италии назвали 80 евро за мегаватт-час справедливой ценой на российский газ

Евросоюз должен ограничить стоимость закупки российского газа на уровне 80 евро за мегаватт-час, такую «справедливую» цену назвал глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо, его слова передает РИА Новости.

«Если Путин поднял цену на газ более чем до 270 евро за мегаватт-час, пора установить потолок, который говорит о том, что нельзя превышать 80 евро», — отметил он. Ранее Италия предлагала ввести максимальную цену за газ из России в 90 евро за мегаватт-час.

Полный отказ Италии от закупок российского газа возможен к осени 2024 года, говорил в августе и.о. премьер-министра страны Марио Драги. Ранее ряд итальянских политиков поддержали идею введения потолка цен на газ, но выступили за различные подходы в этом вопросе. Одни полагают, что нужно ввести такую меру на национальном уровне и как можно скорее, другие настаивают на общеевропейском ограничении.

Луиджи Ди Майо уверен, что потолок следует установить в кратчайшие сроки, убедив в этом все страны Евросоюза. В сентябре ряд европейских стран, в том числе Италия и Польша, выступили за установление потолка цен на весь импортируемый в Евросоюз газ.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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