В Кремле оценили идею провести референдум о присоединении Донбасса 4 ноября

Вадим Карасев

Песков заявил, что вопрос о сроках присоединения Донбасса к России зависит от его жителей

Вопрос о процедуре и сроке присоединения Донбасса к России зависит от решения местных жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем говорить, что главным образом это вопрос, который связан с волеизъявлением тех людей, которые живут на этих территориях», — заявил представитель Кремля, оценивая идею секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака о проведении референдума о присоединении Донбасса к России в День народного единства, 4 ноября.

Ранее Турчак заявил, что День народного единства — это историческая дата объединяющая всех в пространство русского мира, о котором мечтают жители Донецкой и Луганской народных республик. По его мнению, это был бы символичный и правильный день для проведения референдумов.