В Крыму заявили о готовности помочь с газом Херсонской области
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В Крыму заявили о готовности помочь с газом Херсонской области

В Крыму заявили о готовности помочь с газом Херсонской областиПарламентарий Крыма Константинов заявил о готовности помочь с газом Херсонской области

Крым готов оказать помощь с газом Херсонской области, если поступит соответствующее обращение и будет принято решение федеральных властей. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По его словам, полуостров оказывает поддержку в рамках своих полномочий. «Если будет принято решение, что такая помощь необходима, мы, конечно, ее окажем. Ресурсы у Крыма есть. Если к нам поступит соответствующее обращение от херсонцев и будет принято решение федеральных властей, мы будем рассматривать этот вопрос». — сказал Константинов.

Ранее сообщалось, что 71 процент жителей Запорожской области и 63 процента Херсонской области поддержали присоединение регионов к России. Еще 6 и 7 процентов участников опроса выступили за то, чтобы регионы стали самостоятельными государствами. Исследователи учли ответы тысячи жителей упомянутых областей.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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