В Москве начались выборы

Вадим Карасев

В Москве 9 сентября на 3,2 тыс. участках стартовали выборы муниципальных депутатов

В Москве в 8 утра по местному времени начались выборы муниципальных депутатов. Об этом сообщает «Российская газета».

Выборы будут проходить в течение трех дней — с 9 по 11 сентября. Москвичам также доступен электронный формат голосования. Между участниками онлайн-голосования будут разыграны автомобили и денежные сертификаты в рамках акции «Миллион призов».

Также в 8 утра в столице открылся Общественный штаб по наблюдению за голосованием. Жители столицы выбирают депутатов в 125 из 146 муниципалитетах. Всего зарегистрировано 5 703 кандидата.

Трехдневные выборы в России в рамках назначенного на 11 сентября Единого дня голосования 2022 года начались 9 сентября. В ходе Единого дня голосования пройдет 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. В восьми регионах на выборах разного уровня можно будет проголосовать онлайн — в частности, это касается Москвы, Калужской, Курской, Новгородской и Ярославской областей.