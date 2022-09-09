В Москве отразили крупную DDos-атаку на реестр избирателей

Вадим Карасев

Работа московского электронного реестра избирателей была временно замедлена из-за массированных DDos-атак.

"Специалисты Департамента информационных технологий провели оперативные работы, связанные с отражением попыток этих атак, и проверили корректность работы всех электронных систем. Во время проверки работа систем была замедлена для максимального снижения нагрузки. В настоящее время голосование на участках и онлайн-голосование проходят в штатном режиме", - сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Отмечается, что система подготовлена к различным DDoS-атакам и при поступлении массовых запросов переходит в режим повышенной безопасности и отражает атаки.

При повторении DDos-атак, аналогичные технические мероприятия будут проводиться вновь.

"Это значит, что на период отражения атак и защиты работоспособности системы бюллетени на участках могут временно не выдаваться во избежание некорректной работы и в том числе защиты от двойного голосования", - отметили в штабе.