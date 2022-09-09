В России выявили 52 106 случаев коронавируса
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В России выявили 52 106 случаев коронавируса

В России выявили 52 106 случаев коронавирусаВ России за сутки выявили 52 106 случаев COVID-19, выздоровели 51 086, умерли 96 человек

В России за сутки выявили 52 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 19 960 295. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 8 сентября, в стране зарегистрировали 50 618 новых пациентов с COVID-19.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3621. За этот же период 51 086 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 977 695.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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