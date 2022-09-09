В Росстате оценили уровень спада ВВП за второй квартал в 4,1%

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) ухудшила свой прогноз по спаду валового внутреннего продукта (ВВП) России за второй квартал 2022 года с 4,0 до 4,1 процента в годовом выражении. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

В первом квартале текущего года Росстат фиксировал рост ВВП на уровне 3,5 процента. При этом на дистанции в полугодие Росстат не поменял свой прогноз — по сравнению с первой половиной 2021 года показатель упал на 0,4 процента.

«Объем ВВП за I полугодие 2022 г. составил в текущих ценах 69 292,8 млрд рублей, индекс его физического объема относительно I полугодия 2021 г. составил 99,6%», — говорится в сообщении.

Объем ВВП за второй квартал оценили в 34 триллиона 663 миллиарда рублей.

В понедельник глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что экономика России вновь вернется к росту в начале 2023 года, а с 2026-го рост ВВП может составить около 3%. Ранее в Банке России заявили, что нижняя точка спада валового внутреннего продукта будет пройдена в первые шесть месяцев следующего года.