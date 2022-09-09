В Сети обсуждают последние прижизненные фото Елизаветы II, на которых она покрылась черными пятнами
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В Сети обсуждают последние прижизненные фото Елизаветы II, на которых она покрылась черными пятнами

В Сети обсуждают последние прижизненные фото Елизаветы II, на которых она покрылась черными пятнами

Накануне стало известно, что правившая Великобританией с 1952 года королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. После этого в Сети стали обсуждать последшие прижизненные снимки государственного деятеля, на которых ее проблемы со здоровьем в буквальном смысле бросаются в глаза.

На днях Елизавета II, сияя фирменной улыбкой, встретилась с новым британским премьером Лиз Трасс, занявшей место Бориса Джонсона. Женщины встретились в шотландском замке Балморал и обменялись рукопожатиями.


Однако многие пользователи Сети обратили внимание на фиолетово-черные пятна, которые видны на руках пожилой королевы. При этом накануне Елизавета II отказалась от посещения Тайного совета страны.

Спустя пару дней врачи выразили сильную обеспокоенность состоянием здоровья королевы, порекомендовав ей находиться под круглосуточным наблюдением медиков. По мнению специалистов, причиной черно-фиолетовых рук могла стать недавняя травма.


Елизавета II не могла ходить

Елизавета II некоторое время назад призналась принцу Чарльзу, приходящемуся ей сыном, что она потеряла способность передвигаться.

В минушем феврале на очной аудиенции с британским министром обороны Елизавета II встретила чиновника, опираясь на трость. Врачи предположили, что всему виной проблемы с суставами, которые вызваны возрастом королевы.

Кроме того, на здоровье Елизаветы II негативным образом могли отразиться многочисленные скандалы вокруг королевской семьи.

Зимой 2022 года королева заразилась короновирусом, однако ей удалось выздороветь. Также ходили слухи, что Елизавета II страдает от лейкемии, но они так и не подтвердились.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, а в минувшем апреле ей исполнилось 96 лет. Правительница Великобритании взошла на престол 6 февраля 1952 года, став первым правителем в истории страны, занимавшим престол в течение 70 лет.


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По материалам: uposters.ru

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