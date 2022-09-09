Власти Японии выпустили NFT для премирования чиновников
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Власти Японии выпустили NFT для премирования чиновников

Власти Японии выпустили NFT для премирования чиновников


Правительство Японии выпустило невзаимозаменяемые токены (NFT) в качестве вознаграждения чиновников на местах, преуспевших в использовании цифровых технологий. Об этом сообщают местные СМИ.


Первые награды вручили в ходе мероприятия Summer Digi Denkoshien 2022. NFT получили семь мэров.


Один из них — глава города Саката (префектура Ямагата) Итару Маруяма. Его администрация предложила использовать электромобили для доставок. Премию также получила компания Maebashi из префектуры Гумма за идею платформы, использующей камеры на мобильных устройствах для отслеживания изменений условий дорожного движения в режиме реального времени.


NFT выпущены на блокчейне Ethereum с использованием POAP. Токены не подлежат передаче или продаже на вторичном рынке.


Напомним, в июне парламент Японии принял законопроект, который признал стейблкоины цифровыми деньгами.


Позднее власти страны приступили к изучению предложения о налоговой реформе на 2023 год. В числе опций — освобождение криптостартапов, выпускающих собственные токены, от уплаты налогов на нереализованную прибыль.

# Экономика nft, япония, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Европа снова нашла альтернативу российскому газу в Африке
Европа снова нашла альтернативу российскому газу в Африке
Елизавету II после ее кончины на троне сменил старший сын под именем Карл III
Елизавету II после ее кончины на троне сменил старший сын под именем
Певец Витас больше не может зарабатывать в России
Певец Витас больше не может зарабатывать в России
Дочка Леры Кудрявцевой учится танцевать (видео)
Дочка Леры Кудрявцевой учится танцевать (видео)
Лариса Гузеева показала, как будет выглядеть в шоу «Голос 60+»
Лариса Гузеева показала, как будет выглядеть в шоу «Голос 60+»
Россия начала переброску систем «Солнцепек» на Харьковское направление
Россия начала переброску систем «Солнцепек» на Харьковское направление
У Кудрявцевой появится новый соведущий в шоу на НТВ
У Кудрявцевой появится новый соведущий в шоу на НТВ
Власти Японии выпустили NFT для премирования чиновников
Власти Японии выпустили NFT для премирования чиновников
Премию Putin Team вручили на открытии мемориального комплекса "Саур-Могила"
Премию Putin Team вручили на открытии мемориального комплекса
Странам ЕС рекомендовали отказывать россиянам в визах в целях безопасности
Странам ЕС рекомендовали отказывать россиянам в визах в целях
Лидер The Cure предсказал дату смерти Елизаветы II
Лидер The Cure предсказал дату смерти Елизаветы II
Простые и доступные способы очищения стеклянных крышек от кастрюль народными средствами
Простые и доступные способы очищения стеклянных крышек от кастрюль

Топ на сегодня

Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале «Звездные войны: Послушник»
Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале «Звездные войны:
Алла Пугачева была закулисным кукловодом, заявил Кураев
Алла Пугачева была закулисным кукловодом, заявил Кураев
В Сети обсуждают последние прижизненные фото Елизаветы II, на которых она покрылась черными пятнами
В Сети обсуждают последние прижизненные фото Елизаветы II, на которых
В автомобилях Chery появится кресло с катапультой
В автомобилях Chery появится кресло с катапультой
Украинских коррупционеров обвинили в поставке вооружений на черный рынок
Украинских коррупционеров обвинили в поставке вооружений на черный

Еще по теме

Власти Японии рассмотрят налоговые послабления для криптостартапов
Rarible интегрировала Tezos и добавила поддержку NFT от Ubisoft
Жителям северо-востока Японии рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна
Япония намерена модернизировать Владивосток