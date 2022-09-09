Власти Японии выпустили NFT для премирования чиновников

Правительство Японии выпустило невзаимозаменяемые токены (NFT) в качестве вознаграждения чиновников на местах, преуспевших в использовании цифровых технологий. Об этом сообщают местные СМИ.

Первые награды вручили в ходе мероприятия Summer Digi Denkoshien 2022. NFT получили семь мэров.

Один из них — глава города Саката (префектура Ямагата) Итару Маруяма. Его администрация предложила использовать электромобили для доставок. Премию также получила компания Maebashi из префектуры Гумма за идею платформы, использующей камеры на мобильных устройствах для отслеживания изменений условий дорожного движения в режиме реального времени.

NFT выпущены на блокчейне Ethereum с использованием POAP. Токены не подлежат передаче или продаже на вторичном рынке.

Напомним, в июне парламент Японии принял законопроект, который признал стейблкоины цифровыми деньгами.

Позднее власти страны приступили к изучению предложения о налоговой реформе на 2023 год. В числе опций — освобождение криптостартапов, выпускающих собственные токены, от уплаты налогов на нереализованную прибыль.