Володин заявил, что у фракций Госдумы единая позиция по взаимодействию с Китаем
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Володин заявил, что у фракций Госдумы единая позиция по взаимодействию с Китаем

Володин заявил, что у фракций Госдумы единая позиция по взаимодействию с Китаем

Все фракции Госдумы сходятся во мнении о том, что надо развивать взаимоотношения с Китаем на принципах дружбы, сотрудничества, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече лидеров парламентских фракций с главой постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, сообщила пресс-служба палаты.

Глава парламента Китая прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению Вячеслава Володина. Ли Чжаньшу принял участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Ранее главы парламентов двух стран обсудили вопросы развития парламентского формата БРИКС в режиме видеоконференцсвязи. А 8 сентября прошла встреча Вячеслава Володина и Ли Чжаньшу в очном формате в Госдуме. На этой встрече шла речь о необходимости активизации сотрудничества в рамках парламентского измерения, напомнил Володин.

«Учитывая динамику развития отношений между нашими странами, нашими руководителями государств, нам очень важно через новые формы сотрудничества сделать все для укрепления межпарламентского взаимодействия, и конечно, достигнуть конкретных результатов для граждан нашей страны», — отметил председатель Госдумы.


Володин сообщил, что вместе с главой парламента Китая они договорились о проведении совместных мероприятий и о работе в рамках профильных комитетов. Кроме того, председатель Госдумы рассказал Ли Чжаньшу, как работают депутаты и фракции в российском парламенте.

«Принимая решения, мы спорим, что касается точек зрения — они могут быть абсолютно разными у всех фракций при принятии законов или постановлений. Но, несмотря на разность политических взглядов, что касается выстраивания отношений с КНР, все единого мнения — нам надо развивать взаимоотношения с Китаем на принципах дружбы, сотрудничества, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела», — подчеркнул Володин.


Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин выработали уникальную модель взаимоотношений между государствами, основанную на доверии и взаимном уважении, считает он. «Их принципиальный не конфронтационный  характер, опора на взаимную выгоду и развитие, а не конкуренцию, могут стать образцом для других государств», — добавил председатель Государственной Думы.

В свою очередь, Ли Чжаньшу отметил, что считает очень важными именно межпарламентские связи. «И наша Коммунистическая партия Китая всегда готова налаживать тесные взаимосвязи со всеми партиями России. Я также буду ждать мнения и предложения относительно дальнейшего продвижения Российско-китайских отношений и нашего сотрудничества», — заключил глава парламента КНР.

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По материалам: pnp.ru

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