Вышел комикс по мотивам фильма «Брат»
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Вышел комикс по мотивам фильма «Брат»

Вышел комикс по мотивам фильма «Брат»В трех городах России презентовали комикс по мотивам фильма «Брат»

В трех городах России презентовали комикс по мотивам фильма режиссер Алексея Балабанова «Брат». Об этом сообщает РИА Новости.

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге представили 167-страничный сборник историй о Даниле Багрове. В комиксе содержатся новые герои, а также авторский взгляд на некоторых персонажей картины. Над ним работал художник издательства Bubble Андрей Васин, который ранее занимался проектами «Игорь Гром» и «Бесобой».

Издательский дом Bubble анонсировал выход комикса по фильму «Брат» в декабре 2021 года. Там пояснили, что выход сборника приурочен к 25-летию картины. «Мы не могли остаться в стороне», — подчеркнул главный редактор издательства Роман Котков.

В мае он поделился подробностями сюжетных линий. Часть истории будет посвящена главному герою картины, Даниле Багрову (герой Сергея Бодрова-младшего), а точнее — его жизни до событий, показанных в фильме. Авторы комикса также уделили внимание его брату, Татарину (герой Виктора Сухорукова). В произведении будет показано его возвращение в Россию после ареста в США.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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