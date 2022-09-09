Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
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Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

У женщин есть огромная сила, неподвластная мужчинам, ведь они куда лучше чувствуют даже самые тонкие изменения в энергетике планет. Еженедельный гороскоп расскажет, каким будет настроение ночных светил в середине сентября.


Это будет очень благоприятная неделя. Несмотря на недавнее начало ретроградного Меркурия. Эксперты в области астрологии считают, что любой женщине удастся найти себе временного партнера, либо настоящую любовь. Ранее мы рассказывали, как можно соблазнить мужчину любого из Знаков Зодиака. Эти советы будут очень полезными в амурной охоте для любой представительницы прекрасного пола.

Женщина-Овен

Слова, планы и идеи женщин-Овнов в разгар сентября могут встретить определенное сопротивление. Близких люди и друзья могут быть против, либо могут испытывать беспричинные сомнения. Даже те, кто еще недавно поддерживал прекрасных Овнов, на этой неделе сменят милость на гнев. Астрологи советуют стать независимыми и постараться почаще улыбаться, ведь это очень полезно для энергетики и удачи. Люди будут норовить дать совет, но любые попытки дать совет окружающим они могут воспринять как личное оскорбление, что грозит конфликтом.

Женщина-Телец

Это идеальное время для примирения с друзьями, коллегами и родственниками, а также с любимым мужчиной. Даже из самой сложной жизненной ситуации женщины, рожденные под этим Земным Знаком смогут найти выход. Медитация на создание успешного будущего поможет Тельцам создать правильный ореол у себя в голове, настроившись на победы и оптимизм, а также избавившись от мыслей типа «а что если?». Ситуация в жизни Тельцов нестандартная: то, что им обычно вредит, сейчас может пойти на пользу. Нужно быть внимательнее к мелочам. Потому что именно в них будет сокрыт рецепт счастья.


Женщина-Близнецы

Как влияние ретро-Меркурия реализуется на этой неделе, сказать сложно, однако, астрологи советуют не паниковать преждевременно, а в сложные моменты брать время на размышление. Не нужно торопиться с решениями, ведь можно найти выгоду даже в самых неприятных ситуациях. Важно помнить о пяти вещах, которые приводят к черной полосе в жизни, чтобы случайно не спровоцировать шквал неурядиц. Кроме того, в начале недели Близнецы могут ощущать навязчивое влияние и давление со стороны. Пятница и воскресенье — самые счастливые дни, так как они пройдут под эгидой позитивных аспектов.

Женщина-Рак

Раков могут поджимать сроки или подгонять другие люди, обстоятельства. В любом случае от давления вряд ли получится избавиться, поэтому лучше отнестись к этому как к данности, отводя свободное время под уединение и отдых. Тем не менее, с 12 по 18 сентября Раки смогут начать новую жизнь, если, конечно, им захочется. Если что-то их не устраивает, то это с высокой вероятностью изменится в лучшую сторону, особенно в конце недели — 16 и 18 числа, когда в благоприятных для этих женщин аспектах встретятся сначала Нептун и Солнце, а потом Меркурий с Юпитером.

Женщина-Лев

Львам стоит начать следить за хорошими приметами, поскольку эта неделя сулит им обретение женского счастья, удачи и добра. Планеты постараются встряхнуть Львов прекрасного пола, поэтому на этой неделе их ждут продуктивные переговоры, дела, встречи, обретение новых увлечений и хобби. Если раньше все было как-то чересчур эмоционально или, наоборот, вяло, то все изменится. Астрологи предлагают не ждать удобного случая, а начиная с понедельника внести разнообразие в серые дни и сделать все возможное, чтобы оживить угасший энтузиазм и интерес к жизни.


Женщина-Дева

Начало недели будет непростым из-за Меркурия в ретро-фазе, поэтому этим женщинам имеет смысл воспользоваться заговорами на удачу, а также временно отложить сложные дела. При наличии возможности можно отправиться в отпуск или, напротив, взяться за что-то новое: найти новую работу, увлечение, заняться спортом или посвятить себя отношениям или их поискам. Если женщины этого Знака будут бездействовать, то в таком случае к концу недели их могут накрыть негативные эмоции, которые станут причиной крупного семейного конфликта или депрессивных мыслей.

Женщина-Весы

Эта неделя пройдет у женщин-Весов под девизом «не поспоришь, не выживешь». Тут ничего не попишешь: чтобы улучшить свою жизнь, необходимо начать защищать свои активы и научиться ценить своё время. Чтобы быть везучими, прекрасные Весы могут воспользоваться аффирмациями на успех во всех делах. Астрологи считают, что у представительниц этого Знака будет шанс трезво оценить своё положение, провести работу над своими ошибками. Не исключено, что окружающие люди могут начать оказывать на них давление. Слушать чужое мнение можно, а вот следовать ему лучше не стоит.

Женщина-Скорпион

Ночные светила будут подталкивать Скорпионов к ярким поступкам, жизненным переменам, смене ориентиров. Конструктивную критику со стороны близких людей игнорировать ни в коем случае нельзя. Тем, кто хочет найти отношения или соблазнить понравившегося мужчину, можно воспользоваться белыми заговорами на любовь. Период с 12 по 18 сентября — отличный момент для тех женщин-Скорпионов, которые имеют свой бизнес или просто нацелены на оглушительный успех. Благоприятные аспекты планет в конце недели помогут им получить прибыль даже там, где они не ожидают.

Женщина-Стрелец

Стрельцы прекрасного пола могут рассчитывать на щедрые подарки судьбы, правда, только если до этого момента они вложили силы и время в какое-то дело. Тем, кто бездействовал, стоит начать действовать сейчас. Астрологи советуют при этом оставаться добродушными к окружающим, особенно к близким людям: велика вероятность ссор и срывов договоренностей буквально из-за ерунды. Чтобы всё поменялось в лучшую сторону, можно начать следовать восьми принципам дзен. Если есть нерешенные проблемы, сейчас их получится разрешить мягкими и деликатными методами.

Женщина-Козерог


Эта неделя, а особенно понедельник, — благоприятное время для примирения с любимым мужчиной, родителями, друзьями. Главное — чувствовать подходящий момент. События будут развиваться гармонично, спокойно, без лишних колебаний. Астрологи не исключают для этих женщин резких поворотов судьбы. Во всех вопросах, связанных с отношениями и общением, лучше опираться на интуицию. Это замечательное время для покупки новой одежды, смены стиля и образа в целом. Козероги прекрасного пола должны перестать жить вчерашним днем, избавившись от привычек, которые это провоцируют.

Женщина-Водолей

Прекрасные Водолеи получат некий сюрприз или полезную подсказку от ночных светил. Придется сосредоточиться на главном и поискать выход из сложившийся жизненной ситуации. Звезды и планеты помогут найти решение проблем. Если будет необходимо, можно обратиться за советом или помощью к близким и знакомым. Главное Для Водолеев — научиться блокировать негатив людей, которые их недолюбливают. Женщины этого Знака должны больше общаться с людьми: можно и даже нужно устраивать дружеские посиделки и встречи с подругами.

Женщина-Рыбы

Мало кто знает, что Рыбы — одни из самых недоступных женщин по Знаку Зодиака. На этой неделе нужно дать возможность мужчинам проявить себя и показать свои намерения. Не стоит спешить с отказом. Венера сейчас в Деве, а это значит, что в любви Рыбам нужен прагматизм и осторожность. Фокус внимания лучше сместить на сферу семьи и личных отношений. Ночные покровители помогут прекрасным Рыбам посмотреть на многие проблемы с нового ракурса. При отсутствии всякого желания менять свою жизнь можно просто отдохнуть и расслабиться.

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По материалам: dailyhoro.ru

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