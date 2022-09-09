Журнал Time посвятил обложку сентябрьского номера умершей Елизавете II

Вадим Карасев

Сотрудники американского журнала Time опубликовали в сети обложку сентябрьского номера, который только поступит в продажу. На ней — фотография покойной королевы Елизаветы II.

Новая памятная обложка Time: Королева Елизавета II, 1926-2022,

— говорится в твиттере (запрещен в РФ) издания.

Снимок был сделан в 1968 году Сесилом Битоном — главным светским фотографом ХХ века. Именно он стал автором большинства ранних портретов королевы.





Снимок королевы на памятной обложке окаймлен не красной, а серебряной рамкой. В последний раз журнал использовал ее в 2008 году для обложки с изображением Барака Обамы. Тогда он был избран президентом США.

Журнал Time неоднократно размещал снимки королевы Елизаветы II на обложке. Первая обложка с королевой была представлена в апреле 1929 года. Тогда она еще была принцессой Лилибет. На снимке будущей правительнице Великобритании 3 года. С тех пор обложки с фотографиями королевы появлялись не менее 10 раз.













Королева Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет. В этом году она отметила 70-летие своего правления.

Спустя некоторое время после появления известий о смерти королевы Букингемский дворец объявил, что королем Великобритании становится 73-летний принц Чарльз, старший сын Елизаветы II.

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