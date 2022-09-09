Журналистов Наки и Латынину включили в список физлиц-иноагентов
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Журналистов Наки и Латынину включили в список физлиц-иноагентов

Журналистов Наки и Латынину включили в список физлиц-иноагентовМинюст России включил в список физлиц-иноагентов Наки, Латынину и Эйдельман

Минюст России внес в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, журналистов Майкла Наки и Юлию Латынину, а также историка Тамару Эйдельман. Список размещен на сайте ведомства.

Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Обоснованием включения их в перечень значится «осуществление политической деятельности», иностранным источником указана Украина.

Тамара Эйдельман — историк и заслуженный учитель России, проживает в Лиссабоне. Наки и Латынина также уехали из России.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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