15 образов от блогерши из Америки, которая копирует наряды звёзд, показывая их на фигуре плюс-сайз
Можно ли одеваться как знаменитость, если ты пока ещё не звезда? Конечно, можно. Это доказывает американская блогерша Кэти Стурино, которая ведёт в своём Инстаграме* постоянную рубрику #SuperSizeTheLook (образ супер-сайз). Она копирует наряды знаменитых персон и показывает, как эти луки выглядят на фигуре плюс-сайз.
Анджелина Джоли
Кейт Миддлтон
Джейми Чон
Меган Маркл
А помните интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое быстро завирусилось в интернете. Мы напомним! У нас о нём как раз была статья.
Люси Хейл
Кэти Холмс
Габриэль Юнион
София Сталлоне
Симон Эшли
Зендея
Риз Уизерспун
Ух, сколько розового сразу, два образа подряд! Возвращаемся к чёрному.
Виктория Бекхэм
И снова Кэти Холмс
Крисси Тайген
Ванесса Хадженс
Трейси Эллис Росс
Больше образов от Кэти вы можете найти в её профиле. А вот подборка работ художника, который добавил звёздам лишние килограммы, чтобы показать, что красота бывает разных размеров.
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