15 образов от блогерши из Америки, которая копирует наряды звёзд, показывая их на фигуре плюс-сайз
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15 образов от блогерши из Америки, которая копирует наряды звёзд, показывая их на фигуре плюс-сайз

15 образов от блогерши из Америки, которая копирует наряды звёзд, показывая их на фигуре плюс-сайз

Можно ли одеваться как знаменитость, если ты пока ещё не звезда? Конечно, можно. Это доказывает американская блогерша Кэти Стурино, которая ведёт в своём Инстаграме* постоянную рубрику #SuperSizeTheLook (образ супер-сайз). Она копирует наряды знаменитых персон и показывает, как эти луки выглядят на фигуре плюс-сайз.

Анджелина Джоли

Кейт Миддлтон

Джейми Чон

Меган Маркл

А помните интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое быстро завирусилось в интернете. Мы напомним! У нас о нём как раз была статья.

Люси Хейл

Кэти Холмс

Габриэль Юнион

София Сталлоне

Симон Эшли

Зендея

Риз Уизерспун

Ух, сколько розового сразу, два образа подряд! Возвращаемся к чёрному.

Виктория Бекхэм

И снова Кэти Холмс

Крисси Тайген

Ванесса Хадженс

Трейси Эллис Росс

Больше образов от Кэти вы можете найти в её профиле. А вот подборка работ художника, который добавил звёздам лишние килограммы, чтобы показать, что красота бывает разных размеров.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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