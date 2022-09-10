17 случаев на грани безумия и гениальности, когда трешовые идеи получили качественное исполнение

Человеческая фантазия порой не знает границ, рамок и правил. А если фантазёры ещё и рукодельники, то их безумные идеи могут быть воплощены в жизнь. Почему бы не связать шапку в виде мозга? И кто мешает сделать кресло из костюмов? Мы собрали для вас случаи, когда довольно странные идеи получили качественное исполнение.

Шапка-мозг

Костюмное кресло

Стулья с ногами

Странное чаепитие получится

Сигаретный комод

Я состою в группе по рукоделию на Фейсбуке*. Одна дама выложила комод, который она разрисовала под пачку сигарет Newport. В комментариях ей посоветовали сделать Marlboro следующим.

Джинсовый шлем

Балаклава в виде сердца. Анатомического

Кольцо жениха с зубом

Машина-сердце

Кресла на шпильках

Это интерьер турецкой закусочной в Хельсинки.

Креативная стрижка

А вот стрижка для лошадки

Поняли, чем вдохновлён этот телефон?

Конечно же, это отсылка к «Кошмару на улице Вязов».

Кактусы на пальцах

Стул из мха

Сумочка-жаба

Аппетитный десертик

Кстати, у нас есть целая подборка работ повара, чей внешний вид может оттолкнуть. Но достаточно узнать, из чего сделаны его десерты, и тут же потекут слюнки.

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