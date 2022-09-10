20 редких цветных снимков знаменитостей, о существовании которых они и сами не знали или давно забыли
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20 редких цветных снимков знаменитостей, о существовании которых они и сами не знали или давно забыли

20 редких цветных снимков знаменитостей, о существовании которых они и сами не знали или давно забыли

Фотографии — это ценнейший человеческий артефакт для путешествия по волнам памяти. Вот и сегодня мы хотим вам показать некоторые редкие фотографии знаменитостей, о которых они сами наверняка и не помнят ведь прошло уже столько десятков лет! И как же приятно увидеть совсем юную Милу Йовович или молоденького Джона Леннона, прогуливающегося по улицам Парижа — наслаждайтесь, дорогие читатели! 🙂

Рон Ховард, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Брайан Де Пальма, Джордж Лукас, Роберт Земекис и Фрэнсис Форд Коппола

Эта звёздная компания собралась, чтобы отпраздновать 50-летие Джорджа Лукаса в мае 1994 года.

Совсем юная Мила Йовович ест гамбургер с молочным коктейлем в Johnny Rockets на Мелроуз в Голливуде,1987

Ракель Уэлч с Робином Уильямсом на площадке сериала «Морк и Минди», 18 ноября 1979 года

Режиссёр Стивен Спилберг на механической акуле во время съёмок фильма «Челюсти», 1974

Кстати о птичках, то есть о фильмах. Считаем, что незаслуженно мало внимания уделяется такой важной составляющей кинематографа как постеры. Они вроде бы как само собой разумеющееся, есть и есть. И если вы тоже считаете, что это не настолько важно и даже скучновато, то обратите внимание на сюрреалистичные постеры к знаменитым фильмам, созданные нейросетью — вот уж точно есть на что взглянуть!

Вайнона Райдер, середина 90-х

Фредди Меркьюри на сцене в Небуорте, 1986 

Джон Леннон, 1961 год

Кадр сделан в Париже в день 21-летия Джона.

Сигурни Уивер, 1983

Хелен Миррен, 1960-е

Дэвид Боуи на Красной площади в Москве, 1976

Брижит Бардо, 1964

Робин Уильямс и Джордж Карлин

Возможно, на этом снимке запечатлены два величайших комика всех времён, 1990 год.

Элвис Пресли в отеле International в Вегасе, 1969

Сандра Буллок и Киану Ривз, 1994

Киану поистине уникальный и актёр, и человек. Это подтверждают многие люди, которым посчастливилось столкнуться с этим прекрасным мужчиной!

Будущий Фредди Меркьюри, 1969

Перед вами студент художественного факультета, Лондон, 1969 год. На тот момент этого парня звали Фарух Булсара.

Шелли Дюваль и Бад Корт на съёмках фильма «Брюстер МакКлауд»,1970

Скорее всего вы узнаете Шелли по таким фильмам, как «Сияние», «Три женщины», «Энни Холл», «Нэшвилл». К слову, съёмки в «Сиянии» дались актрисе ой как нелегко!

Шакира в повседневной жизни, 1990-е

Харви Кейтель и Роберт Де Ниро на съёмках фильма «Злые улицы», 1973

Майкл Джексон, 1970

Кэмерон Диаз и Джим Керри, Каннский кинофестиваль, 1994

К слову, именно дебютная работа Кэмерон в роли Тины Карлайл в фильме «Маска» стала для актрисы настоящим пропуском в Голливуд. Что для Диаз золотой билет в мир кинематографа, то для нас услада для глаз в её последующих фильмах.

Джоди Фостер и Настасья Кински на съёмках фильма «Отель Нью-Гэмпшир», 1984

Глядя на эти снимки, отчётливо понимаешь, что машина времени всё-таки существует!

# Интересное
По материалам: twizz

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