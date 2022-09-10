Аксенов поздравил москвичей с Днем города и поблагодарил за поддержку Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил москвичей с Днем города и поблагодарил за поддержку полуострова и его жителей.

«Москве исполняется 875 лет. Это сердце нашей Родины, город, в котором есть частица души каждого из нас. Невозможно не восхищаться величием и красотой столицы, ее особой непередаваемой атмосферой, органичным сочетанием исторических традиций и энергии современного мегаполиса мирового уровня», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Город преображается, реализуются крупные инфраструктурные проекты, благоустраиваются улицы и площади, открываются новые станции метро. Столица является примером для всех регионов нашей страны в плане социально-экономического развития, отметил глава Крыма и пожелал Москве дальнейшего развития и процветания, а ее жителям — здоровья, успехов и всего самого наилучшего!

По словам Аксенова, благодаря средствам Правительства Москвы, направленным на развитие Крыма, выполняются мероприятия по благоустройству городов республики, модернизации здравоохранения, обновлению парка пассажирского транспорта и коммунальной техники».

«Спасибо за поддержку всем москвичам и лично Сергею Семеновичу Собянину!» — написал глава региона.

В этом году правительство Москвы выделило Крыму 14,8 миллиарда рублей, которые идут на благоустройство общественных и дворовых территорий, закупку общественного транспорта и коммунальной техники, модульных зданий для объектов медицины и медицинской техники. В 2023 году Крым получит от правительства Москвы 7,5 миллиарда рублей на благоустройство общественных территорий.



