Алексей Чадов показал новую избранницу, очень похожую на его экс-супругу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Алексей Чадов показал новую избранницу, очень похожую на его экс-супругу

Алексей Чадов показал новую избранницу, очень похожую на его экс-супругу

Алексей Чадов показал новую избранницу, очень похожую на его экс-супругу
Актер Алексей Чадов поделился кадрами с фестиваля в Нижнем Новгороде, где он побывал с новой возлюбленной. Алексей Чадов поделился свежими кадрами в своем микроблоге в социальных сетях, после которых поклонники буквально ахнули: «Неужели он снова воссоединился с Агнией Дитковските?» Но конечно же, нет, актер позирует в компании своей возлюбленной, модели и учителя по йоге Лейсан Галимовой.
«Фестиваль Горький Fest в Нижнем Новгороде. Представили картину! Приём был тёплый ❤️», подписал фото Чадов. Надо отметить, что Лейсан смогла установить очень теплые отношения с сыном Чадова и Агнии Дитковските — Федором. Пятого июня этого года ему исполнилось восемь лет.
Бывшая жена Чадова давно счастлива в семейной жизни. Она вышла замуж за Богдана Панченко, совладельца одной из ресторанных сетей. Пара сыграла скромную свадьбу, на которую позвали только близких и родных. О своих новых отношениях Агния решилась объявить за несколько месяцев до замужества. Алексей признавался, что ему крайне тяжело далось расставание, и рассказывал в интервью «7Дням»: «После развода мне понадобилось два года, чтобы над всем поразмыслить и научиться управлять своими эмоциями. Зато сейчас мы находимся в статусе союзников, потому что можем открыто общаться, дружить, а главное — двигаться дальше и продолжать наше общее дело — воспитание сына».
# Шоу-бизнес Чадов Алексей
По материалам: z-aya

Последние новости

Рецепт лимонно-макового кекса
Рецепт лимонно-макового кекса
Алексей Чадов показал новую избранницу, очень похожую на его экс-супругу
Алексей Чадов показал новую избранницу, очень похожую на его
Маргарита Симоньян высказалась о кончине Елизаветы II
Маргарита Симоньян высказалась о кончине Елизаветы II
Стас Садальский после объявления о свадьбе с Максаковой поделился совместным фото
Стас Садальский после объявления о свадьбе с Максаковой поделился
Алла Пугачева отказывается работать за рубли
Алла Пугачева отказывается работать за рубли
Иосиф Пригожин будет ведущим скандального шоу
Иосиф Пригожин будет ведущим скандального шоу
Глава МИД ФРГ прибыла в Киев во второй раз с начала спецоперации
Глава МИД ФРГ прибыла в Киев во второй раз с начала спецоперации
Подсчитан объем вывезенного из Украины зерна
Подсчитан объем вывезенного из Украины зерна
"Подходили и штаны снимали": Колдун рассказал о проделках поклонниц
"Подходили и штаны снимали": Колдун рассказал о проделках
В сети появился еще один концепт главного экрана Xbox One и Xbox Series X | S
В сети появился еще один концепт главного экрана Xbox One и Xbox
Назван претендующий на блокировку в России мессенджер
Назван претендующий на блокировку в России мессенджер
Стало известно о новой схеме мошенников для получения личных данных россиян
Стало известно о новой схеме мошенников для получения личных данных

Топ на сегодня

В Сети обсуждают последние прижизненные фото Елизаветы II, на которых она покрылась черными пятнами
В Сети обсуждают последние прижизненные фото Елизаветы II, на которых
FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital
FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital
Как успешно сдать ЕГЭ
Как успешно сдать ЕГЭ
В России выявили 52 106 случаев коронавируса
В России выявили 52 106 случаев коронавируса
Coinbase поддержала иск против Минфина США из-за санкций в отношении Tornado Cash
Coinbase поддержала иск против Минфина США из-за санкций в отношении

Еще по теме

Алексей Чадов показал снимок подросшего сына от Агнии Дитковските
Алексей Чадов рассказал, что перенасытился женщинами
Агния Дитковските впервые показала лицо сына – фанаты не знают, на кого похож ребенок
Алексей Чадов и Агния Дитковските воссоединились ради работы