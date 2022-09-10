Алексей Чадов показал новую избранницу, очень похожую на его экс-супругу

Актер Алексей Чадов поделился кадрами с фестиваля в Нижнем Новгороде, где он побывал с новой возлюбленной. Алексей Чадов поделился свежими кадрами в своем микроблоге в социальных сетях, после которых поклонники буквально ахнули: «Неужели он снова воссоединился с Агнией Дитковските?» Но конечно же, нет, актер позирует в компании своей возлюбленной, модели и учителя по йоге Лейсан Галимовой.«Фестиваль Горький Fest в Нижнем Новгороде. Представили картину! Приём был тёплый ❤️», подписал фото Чадов. Надо отметить, что Лейсан смогла установить очень теплые отношения с сыном Чадова и Агнии Дитковските — Федором. Пятого июня этого года ему исполнилось восемь лет.Бывшая жена Чадова давно счастлива в семейной жизни. Она вышла замуж за Богдана Панченко, совладельца одной из ресторанных сетей. Пара сыграла скромную свадьбу, на которую позвали только близких и родных. О своих новых отношениях Агния решилась объявить за несколько месяцев до замужества. Алексей признавался, что ему крайне тяжело далось расставание, и рассказывал в интервью «7Дням»: «После развода мне понадобилось два года, чтобы над всем поразмыслить и научиться управлять своими эмоциями. Зато сейчас мы находимся в статусе союзников, потому что можем открыто общаться, дружить, а главное — двигаться дальше и продолжать наше общее дело — воспитание сына».