Алла Пугачева может поучить стилю
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Алла Пугачева может поучить стилю

Алла Пугачева может поучить стилю
Певица Алла Пугачева всегда выглядит превосходно. Вернувшаяся в Россию артистка вызвала настоящий переполох в обществе. Одни радуются ее приезду, другие осыпают оскорблениями за долгое отсутствие, а третьи ждут, что скоро легенда эстрады устроит разборки со своими обидчиками и уже закупились попкорном. Сама же Алла Борисовна активно включилась в светскую жизнь, навещая своих друзей и посещая общественные мероприятия. Многие отмечают, что артистка изменила образ, она отказалась от яркого макияжа, отдавая предпочтение естественности и лаконичной одежде. При этом выглядит прекрасно для своих немолодых лет. Все дело в том, что звезда не экономит на одежде и научилась подбирать и носить то, что подчеркивает достоинства и скрывает недостатки.
«Алла Борисовна знает одно важное правило: «Чтобы выигрышно выглядеть на публике, одежда не должна спорить с носителем!»  Именно поэтому у Пугачевой всё гармонично и целостно»,  — объяснил известный стилист и концептмейкер Александр Осипов. Сам он в полном восторге от преображенной Пугачевой. Особенно стилисту понравилась Примадонна на фото Марины Юдашкиной в соцсети. «Кипельно-белый оттенок подобранного костюма очень идёт Алле Борисовне. Рубашка свободного кроя и брюки-палаццо удачно подобраны по фасону. Оттенок белого подчеркивает лицо Примадонны. Один из трендов — массивные кроссовки.  Благодаря высокой платформе, ноги в них выглядят более длинными и стройными. Также хочется отметить полупрозрачные акценты в образе, украшение удлиняет шею, а браслет подчеркивает изящное запястье носительницы. Считаю, что образ удался, без лишних деталей, уютный и по-домашнему скромный», — детально разобрал Осипов образ артистки в prozvezd.info.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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