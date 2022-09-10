Алла Пугачева не смогла бы стать известной певицей в наше время
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Алла Пугачева не смогла бы стать известной певицей в наше время

Алла Пугачева не смогла бы стать известной певицей в наше время
Актриса Мария Шукшина рассказала, почему у певицы Аллы Пугачевой не было ни шанса. Артистка заявила, что певице Алле Пугачевой, если бы она родилась в наше время, не удалось стать знаменитой. По словам актрисы, сейчас многие дети занимаются с репетиторами с первого класса, а в спорте нужны экипировка и тренеры. Шукшина напомнила, что раньше спортивные секции, образование и здравоохранение были бесплатными, что и помогло Примадонне.
По словам Марии Шукшиной, у Пугачевой были простые родители, она жила в малогабаритной квартире. Примадонне бы даже некуда было поставить пианино. Родители вряд ли нашли бы деньги, чтобы платить за дополнительные уроки, сообщает «Царьград». Напомним, что не так давно Алла Пугачева вернулась в Россию. Она отвела своих наследников, Гарри и Лизу Галкиных, в третий класс Первой московской гимназии.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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