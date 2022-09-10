Алла Пугачева, отправив детей в школу, занялась шопингом

73-летняя певица Алла Пугачева отправилась за обновками в бутик своего друга, дизайнера Игоря Гуляева. Примадонна решила снова провести время с Игорем Гуляевым. Она не скучает, пока ее муж находится на гастролях. В этом году Пугачева и Галкин устроили большое путешествие. Они посетили Израиль и Юрмалу, где провели несколько месяцев. Лишь в конце августа Пугачева вернулась в Россию с наследниками. Она вскоре отвела детей в школу без Максима Галкина, так как он находится на гастролях. Примечательно, что свободное время певица проводит не в замке. Она посещает театры и ходит в гости к друзьям. Также артистка вновь отметилась на шопинге. На этот раз Алла Борисовна посетила бутик Игоря Гуляева. Она облачилась в узкие джинсы голубого цвета и черную тунику. Певица утеплилась с помощью белого укороченного пальто. Лоферы в тон и солнцезащитные очки завершили лук. Артистка выпрямила волосы и сделала челку-шторку. Наряд подчеркнул ее стройность.«Встретились у нашего дорогого друга Гуляева с великой Аллой Пугачевой! Обожаю», – заявил Борис. Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Алла Борисовна помолодела. Другие пришли в восторг от ее женственного наряда. «Какая роскошная женщина», «Выглядит просто бесподобно», «Всегда стильная», «Аллуся, просто восторг для глаз», «Кажется стала еще стройнее», «До чего милая», «Обожаю эту леди», «Как хороша», — прокомментировали пост пользователи Сети.