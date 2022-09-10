Алла Пугачева, отправив детей в школу, занялась шопингом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева, отправив детей в школу, занялась шопингом

Алла Пугачева, отправив детей в школу, занялась шопингом
73-летняя певица Алла Пугачева отправилась за обновками в бутик своего друга, дизайнера Игоря Гуляева. Примадонна решила снова провести время с Игорем Гуляевым. Она не скучает, пока ее муж находится на гастролях. В этом году Пугачева и Галкин устроили большое путешествие. Они посетили Израиль и Юрмалу, где провели несколько месяцев. Лишь в конце августа Пугачева вернулась в Россию с наследниками. Она вскоре отвела детей в школу без Максима Галкина, так как он находится на гастролях. Примечательно, что свободное время певица проводит не в замке. Она посещает театры и ходит в гости к друзьям. Также артистка вновь отметилась на шопинге. На этот раз Алла Борисовна посетила бутик Игоря Гуляева. Она облачилась в узкие джинсы голубого цвета и черную тунику. Певица утеплилась с помощью белого укороченного пальто. Лоферы в тон и солнцезащитные очки завершили лук. Артистка выпрямила волосы и сделала челку-шторку. Наряд подчеркнул ее стройность.
«Встретились у нашего дорогого друга Гуляева с великой Аллой Пугачевой! Обожаю», – заявил Борис. Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Алла Борисовна помолодела. Другие пришли в восторг от ее женственного наряда. «Какая роскошная женщина», «Выглядит просто бесподобно», «Всегда стильная», «Аллуся, просто восторг для глаз», «Кажется стала еще стройнее», «До чего милая», «Обожаю эту леди», «Как хороша», — прокомментировали пост пользователи Сети.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Лидер ХАМАС приехал в Москву для встречи с Лавровым
Лидер ХАМАС приехал в Москву для встречи с Лавровым
Как помочь мужчине справиться с депрессией, симптомы депрессивного состояния
Как помочь мужчине справиться с депрессией, симптомы депрессивного
Настя Ивлеева рассказала, с кем сейчас мутит
Настя Ивлеева рассказала, с кем сейчас мутит
Постройневшая Анна Банщикова похвасталась изящной фигурой в купальнике
Постройневшая Анна Банщикова похвасталась изящной фигурой в купальнике
Кристина Орбакайте, воссоединившись с Пугачевой, внезапно преобразилась
Кристина Орбакайте, воссоединившись с Пугачевой, внезапно
Ирина Салтыкова поделилась секретом идеальной фигуры, опубликовав фото в купальнике
Ирина Салтыкова поделилась секретом идеальной фигуры, опубликовав
Алла Пугачева, отправив детей в школу, занялась шопингом
Алла Пугачева, отправив детей в школу, занялась шопингом
Кадыров назвал чушью разговоры об отступлении из Соледара
Кадыров назвал чушью разговоры об отступлении из Соледара
Новости Game Pass за 3-10 сентября: что анонсировали, добавили, скоро удалят и другие новости
Новости Game Pass за 3-10 сентября: что анонсировали, добавили, скоро
Эксперты НОМ обработали свыше 16 тыс. сообщений с избирательных участков за полтора дня ЕДГ
Эксперты НОМ обработали свыше 16 тыс. сообщений с избирательных
В Белоруссии представили первый собственный спортивный электромобиль
В Белоруссии представили первый собственный спортивный электромобиль
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в DeFi-секторе
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в

Топ на сегодня

FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital
FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital
США назвали срок действия программы военной помощи Украине
США назвали срок действия программы военной помощи Украине
Huobi получила лицензию регулятора Виргинских Островов
Huobi получила лицензию регулятора Виргинских Островов
Как наш мозг обманывает нас: эксперимент со слухом
Как наш мозг обманывает нас: эксперимент со слухом
Когда не прогуливал физкультуру в школе
Когда не прогуливал физкультуру в школе

Еще по теме

Максим Галкин показал Пугачеву на шопинге у Гуляева
Алла Пугачева примерила модные наряды в бутике Игоря Гуляева
Алла Пугачева прячется от публики
Максим Галкин показал, как принарядилась Пугачева в магазине Игоря Гуляева