Анжела Перл: что принесет ретро-Меркурий с 10 сентября по 2 октября 2022 года
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Анжела Перл: что принесет ретро-Меркурий с 10 сентября по 2 октября 2022 года

Анжела Перл: что принесет ретро-Меркурий с 10 сентября по 2 октября 2022 года

В начале сентября Меркурий вновь разворачивается вспять, и его ретроградное движение будет влиять на продвижение дел. О том, как избежать неприятностей и уверенно преодолеть временные трудности, Знакам Зодиака расскажет известный астролог Анжела Перл.


Меркурий — планета, которая управляет финансами и цифрами, его энергетика помогает решать важные задачи и находить пути для привлечения благополучия. Несколько раз в год планета разворачивается в ретроградное движение, замедляя все процессы и вынуждая нас пересматривать планы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать заранее о том, какие сферы жизни затронет планета этой осенью, чтобы не растеряться и вовремя переиграть карты.

Овен

Меркурий разворачивается в 7 доме гороскопа, который отвечает за партнерство и отношения. Это время будет удачным для примирения и возобновление отношений, возврата к оставленным ранее делам. С сентября по начало октября представители Знака смогут возобновить деловые контракты, возродить бизнес и вернуть клиентов. Замедление будет в ведении проектов, и это время лучше всего посвятить устранению неточностей.

Телец

Разворот меркурия в 6 доме, который отвечает за работу, указывает на необходимость отдыха. Этот период отлично подходит для восстановления сил и здоровья, поэтому представители Знака смогут отправиться в отпуск или посетить санаторий. Удачно это время и для возвращения на старую должность, возобновления переговоров, переделывания проекта, а также для ремонта в своем жилище.


Близнецы

5 дом гороскопа, в котором разворачивается Меркурий, отвечает за любовь и отношения. Близнецы смогут решиться на смелые поступки, возобновить роман с бывшими возлюбленными. Удачен этот месяц и для налаживания отношений с подрастающим поколением, решение вопросов, связанных с детьми. Астролог рекомендует обратить внимание и на документы: некоторые из них предстоит переделать.

Рак

Раков ждет разворот Меркурия в 4 доме гороскопа. Это значит, что фокус внимания будет прикован к улучшению жилищных условий. Раки смогут заняться ремонтом и починкой необходимых предметов, искать выгодные предложения по продаже или покупки недвижимости. Астролог рекомендует не совершать сделок, но присматриваться, выбирать и торговаться с покупателями или продавцами.

Лев

У Львов ретроградный Меркурий проиграется в 3 доме гороскопа, который отвечает за коммуникации и обучение. Это значит, что в сентябре представителей Знака ждут новые контакты, восстановление на учебе, обретение полезных связей или возобновление общения с наставниками. Это время подходит для обретения дополнительных знаний, однако некоторые из встреч могут отмениться, и к этому нужно быть готовыми.


Дева

Меркурий разворачивается во 2 доме финансов и доходов. Это значит, что Девы смогут получить оставшиеся деньги за ранее выполненную работу. Также влияние планеты благоприятно для подведения итогов, перефинансирования и учета всех трат. Представителям Знака нельзя торопиться с принятием решений и не начинать новых проектов до тех пор, пока не будет полной ясности.

Весы

У Весов Меркурий развернется в ретроградное движение в 1 доме гороскопа. Фокус внимания будет прикован к собственной персоне. Представители Знака смогут поразмышлять о будущем или вернуться в прошлое, чтобы что-то переделать, помириться или поставить точку в отношениях. Астролог рекомендует отказаться от решительных перемен, которые вряд ли приведут к счастью.

Скорпион

Меркурий разворачивается в 12 доме гороскопа. Для Скорпионов этот месяц будет временем изоляции, когда появится время для того, чтобы вернуться в прошлое, поставить точку в незавершенном деле, позаботиться о себе и что-то переиграть. Астролог рекомендует позаботиться о своем здоровье, посетить санаторий или ретрит, чтобы отдохнуть от внешнего мира и восстановить хорошее самочувствие.

Стрелец

Ретроградный Меркурий разворачивается в 11 доме гороскопа, и для Стрельцов это будет временем ожидания. Прибыль может задержаться, как и ответы на важные вопросы. Этот период важно провести без спешки, вернуться к вопросам прошлого и завершить сбор необходимых документов. У представителей Знака могут возобновиться прежде оставленные проекты, вновь собрать свою команду или примкнуть к старому сообществу.


Козерог

Меркурий развернется в 10 доме гороскопе, который символизирует достижения и репутацию. Козероги столкнутся с замедлением темпа, когда предстоит немного подождать или что-то переделать для получения результата. Перемены коснутся работы, и представителям Знака нужно быть терпеливыми, чтобы исключить промахи и неприятности, которые могут возникнуть из-за спешки.

Водолей

Ретроградное движение Меркурия будет в 9 доме гороскопа, который отвечает за поиск смысла жизни. Водолеи смогут найти себя, восстановиться в обучении или получать дополнительные знания. Удачное время наступает и для возобновления судебных процессов, однако быстрого результата ждать не стоит. Хорошо пройдут и путешествия в места, которые посещались ранее. Главное, не забыть документы и внимательно приобретать билеты.

Рыбы

Разворот меркурия произойдет в 8 доме гороскопа, и фокус внимания Рыб будет прикован к вопросам финансов. Этот месяц подходит для пересмотра планов, касающихся трат, составление списка покупок для экономии бюджета. Хорош сентябрь и для возврата долгов, пересмотра плана на ведение бизнеса. Сделки и договоренности могут срываться, поэтому планировать что-то важное стоит на вторую неделю октября.

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По материалам: dailyhoro.ru

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