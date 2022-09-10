Артур Хэйес спрогнозировал рост Ethereum до $3000 после The Merge
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Артур Хэйес спрогнозировал рост Ethereum до $3000 после The Merge

Артур Хэйес спрогнозировал рост Ethereum до $3000 после The Merge


Бывший CEO биткоин-биржи BitMEX Артур Хэйес в интервью Bankless допустил взлет котировок Ethereum до уровня $3000 после перехода основной сети второй по капитализации криптовалюты на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS).


По его мнению, сокращение количества ETH станет мощным импульсом для роста цены актива. Другим фактором увеличения спроса на Ethereum Хэйес назвал развитие DeFi-сегмента.


Он считает, что активация обновления The Merge стала бы большим стимулом роста второй по капитализации криптовалюты, если бы не крах Terra и банкротство Three Arrows Capital за несколько недель до анонса.


Напомним, разработчики Ethereum запланировали миграцию основной сети на PoS приблизительно на 15 сентября.


6 сентября они активировали обновление Bellatrix. Апгрейд является последним шагом перед The Merge.

# Экономика ethereum, eth, ethereum 2, мнения, новости
По материалам: ForkLog

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