Артур Хэйес спрогнозировал рост Ethereum до $3000 после The Merge

Бывший CEO биткоин-биржи BitMEX Артур Хэйес в интервью Bankless допустил взлет котировок Ethereum до уровня $3000 после перехода основной сети второй по капитализации криптовалюты на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS).

По его мнению, сокращение количества ETH станет мощным импульсом для роста цены актива. Другим фактором увеличения спроса на Ethereum Хэйес назвал развитие DeFi-сегмента.

Он считает, что активация обновления The Merge стала бы большим стимулом роста второй по капитализации криптовалюты, если бы не крах Terra и банкротство Three Arrows Capital за несколько недель до анонса.

Напомним, разработчики Ethereum запланировали миграцию основной сети на PoS приблизительно на 15 сентября.

6 сентября они активировали обновление Bellatrix. Апгрейд является последним шагом перед The Merge.