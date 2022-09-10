Астрологический прогноз и советы Василисы Володиной на период затмения в октябре 2022 года
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Астрологический прогноз и советы Василисы Володиной на период затмения в октябре 2022 года

Астрологический прогноз и советы Василисы Володиной на период затмения в октябре 2022 года

С 25 октября по 8 ноября 2022 года жители Земли столкнутся с так называемым коридором затмений. Этим понятием астрологи называют временной промежуток между солнечным и лунным затмением или наоборот. Чем же особенно это время и как его пройти без значительных проблем, подскажет астролог Василиса Володина.

Прогноз Василисы Володиной на затмение 25 октября


Затмение Солнца в октябре будет проходить под влиянием Скорпиона, и к началу ноября оно начнет переход в знак Тельца. Влияние этих знаков указывает на сложный период, который грозит людям принятием ошибочных решений, способных негативно сказаться на дальнейшей жизни. Кроме того, упорность Тельца может привести к обострению конфликта, что не позволит выйти из сложившейся ситуации без значительных потерь.

Василиса Володина в своем прогнозе на период затмений советует не принимать спешных решений и тщательно взвешивать не только свои дальнейшие шаги, но и мысли.

Особое влияние в этот период будет иметь Марс. Он в древней астрологии символизирует смерть и разрушение. Деструктивное воздействие этой планеты может влиять как на общество в целом, так и на отдельных особ.

Воздействие взрывной энергии Марса под влиянием солнечного затмения 25 октября 2022 года может только усиливаться. Это негативно скажется на отношениях, спровоцирует расставания и ссоры. Поиск путей примирения не будет конструктивным. Желание доказать свою правоту и надавить на оппонента заставит его принять оборонительную позицию, а это только усилит противостояние.

Василиса Володина советует взять паузу и переждать сложные времена коридора затмений.

Рекомендации Василисы Володиной на период затмения


Особое внимание в этот период следует уделить своему физическому состоянию. Есть риск получения травм, поэтому в период затмения нужно избегать чрезмерных нагрузок и опасных для здоровья увлечений. Астролог считает, что воздействие затмения в сочетании с Марсом может привести к проблемам, которые надолго выведут из колеи.

Солнечное затмение способствует выходу внутренней энергии, которую ранее удавалось контролировать. Возникнет желание отрыть свои тайные помыслы и скрытые чувства. Этого не следует бояться, но не нужно бороться с ними самостоятельно. Найдите поддержку в близких людях или, в крайнем случае, обратитесь к психологу. Это поможет разобраться в своих желаниях и выйти из кризиса без проблем.

Во время затмения хорошо помогают медитативные практики, что способствует раскрытию внутреннего потенциала и анализу прошлых ошибок.

Середина осени 2022 года станет испытанием в виде коридора затмений, которое стартует в октябре и продлится до начала ноября 2022 года. Василиса Володина составила астрологический прогноз на это непростое время, который поможет избежать ошибок и сложностей.

Коридор затмений осенью 2022 года


В середине осени 2022 года землян ждет коридор затмений. Он начнется с солнечного затмения в октябре и завершится в начале ноября. Это особый период, который стоит провести согласно рекомендациям астрологов.

Затмения по своей природе имеют необычное влияние на нашу планету. Казалось бы, соединение Луны и Солнца, которое приводит к частичному или полному сокрытию солнечного диска, является явлением, способным больше всего интересовать астрономов. Но астрологи считают, что влияние солнечного затмения может воздействовать на людей и менять их жизнь.

Влияние затмения немного трудно интерпретировать, ведь оно редко раскрывает свой истинный потенциал в тот день, когда происходит. Астрологи считают, что затмение имеет тенденцию оставлять отметку в карте рождения человека. В точке соприкосновения космос оставляет определённое послание, которое нужно уметь прочитать, чтобы использовать информацию для своего блага.

Астролог Василиса Володина предупреждает, что активное воздействие солнечного затмения длится около месяца – две недели до и столько же после него. В октябре 2022 года это явление можно будет увидеть 25 числа в Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке и даже в западной части Сибири.

Солнечное затмение может материализовать ваши мысли, поэтому нужно контролировать свои помыслы, чтобы не навлечь на себя и своих родных беды. В это время следует заняться духовными практиками, которые помогут настроиться на позитивные эмоции.

Наши предки верили, что в период солнечного затмения активизируются темные силы, которые заставят людей совершать необдуманные поступки. Насколько это поверье было правдивым, неизвестно, но установлено, что в дни затмений увеличивается число аварий и конфликтов.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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