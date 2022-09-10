Автомобилисты стали пренебрегать покупкой страховых полисов ОСАГО

Вадим Карасев

«Известия»: в Ингушетии и на Камчатке доля автомобилей без ОСАГО превышает 60 процентов

Автомобилисты стали все чаще пренебрегать покупкой полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом рассказывают «Известия».

Отмечается, что в некоторых российских регионах, в частности, в Ингушетии и на Камчатке, количество бесполисных машин превышает 60 процентов. «По нашим оценкам, до 25 процентов автомобилистов в целом по стране ездят без ОСАГО», — рассказал директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров. В качестве решения проблемы он предложил повысить штраф за езду без полиса.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) опровергли приведенные данные, посчитав, что не стоит делать выводы на основании сравнения количества договоров ОСАГО с количеством зарегистрированных в ГИБДД автомобилей. «Среди зарегистрированных транспортных средств велико количество неэксплуатируемых, корректно оценить которое не представляется возможным», — пояснили там.

Однако эксперты не разделяют подобную точку зрения. «Конечно же, это не так: машины там эксплуатируются, но водители ездят на них без страховок», — заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его мнению, такое отношение к ОСАГО обусловлено постоянным увеличением его стоимости, что вынуждает некоторых водителей отказываться от покупки и обходиться незначительными штрафами за езду без полиса.

Ранее Шапарин уже сообщал об отказе россиян приобретать ОСАГО. Он связал это, в том числе, с неэффективностью самой системы.