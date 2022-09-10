Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сообщили, что планы по релизу игры не изменились
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Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сообщили, что планы по релизу игры не изменились

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сообщили, что планы по релизу игры не изменились


Изначально игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl должна была выйти в апреле этого года, потом ее перенесли на декабрь, а сейчас точная дата релиза проекта не называется. Недавно стало известно о возврате денежных средств игрокам, которые оформили предварительный заказ на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в Microsoft Store для приставок Xbox. В сообщении о возврате денег за предзаказ Microsoft отмечала, что делает это из-за отсутствия точной даты релиза у проекта.

Студия GSC Game World дала комментарий по поводу возврата денежных средств за предзаказ игры и по поводу даты релиза. Она не изменилась, проект все еще планируют выпустить в 2023 году:

Игра снова станет доступна для предзаказа на Xbox, когда мы объявим точную дату релиза. 23 декабря [указанная сейчас] — это аналог заглушки, пока мы не будем готовы публично объявить новую дату релиза. Пока что S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит когда-то в 2023 году.

Напомним, выйти S.T.A.L.K.E.R. 2 должен на Xbox Series X | S и PC, сразу в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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