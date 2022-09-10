Bloccelerate запустит второй криптовалютный фонд на $100 млн
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Bloccelerate запустит второй криптовалютный фонд на $100 млн

Bloccelerate запустит второй криптовалютный фонд на $100 млн


Венчурная фирма Bloccelerate привлечет $100 млн для своего нового фонда. Об этом говорится в заявке в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.


Bloccelerate VC Fund II уже собрал $20 млн от 26 инвесторов с момента открытия 25 августа. Объем инвестиций уже превысил первый фонд компании на сумму $12 млн, запущенный в декабре 2020 года.


Основанная в 2018 году Bloccelerate инвестировала в платформу смарт-контрактов MakerDAO, блокчейн Avalanche, аудиторскую компанию Quantstamp и инфраструктурный блокчейн-стартап BlockApps.


Фирма специализируется на токенсейлах, предпосевных и раундах финансирования Серии А.


В конце лета одна из крупнейших инвестиционных компаний США Invesco объявила о запуске фонда для инвестиций в компании, ориентированные на виртуальные миры.


Ранее Shima Capital создала фонд на $200 млн с фокусом на децентрализованных соцсетях, ДАО, DeFi, блокчейн-играх и метавселенных.


Напомним, в июле криптовенчурная фирма Variant привлекла $450 млн для двух новых фондов.

# Экономика фонды, новости
По материалам: ForkLog

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