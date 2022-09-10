Бухынбалтэ намекает на беременность чтобы избежать тренировок

Вадим Карасев

Кристина Бухынбалтэ пообещала Ивану Барзикову, что будет вместе с ним ходить в спортзал. Естественно, фанаты начали сильно в этом сомневаться, поэтому всё с нетерпением ждали очередную отговорку, которую придумает Крис. Ваня уже приобрёл абонемент, однако девушка несколько дней успешно избегает тренировок. Оказалось, что она просто начала намекать Барзикову на беременность. Хитро выкрутилась, не так ли?Кристину несколько дней подташнивало, особенно по утрам. Из-за этого она несколько дней не ездила с Ваней утром в спортзал и просто желала в постели. После этого она, обобщила, что было бы неплохо сделать тест. На самом деле, это актуальная тема для Дом-2. В последнее время там тесты делают даже тем, кто не имеет стабильных отношений, как Крис с Ваней.И почему-то плохое самочувствие не помешало Крис два дня подряд вести Лобное. Свои смены ей уступила Ксения Бородина, которая в данный момент снимается в другом проекте. Однако Ваня не против этого, так как все темы Крис идут и ему на пользу.