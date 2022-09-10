Булаев рассказал о рекордах явки на электронное голосование в регионах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Булаев рассказал о рекордах явки на электронное голосование в регионах

Булаев рассказал о рекордах явки на электронное голосование в регионах

Булаев рассказал о рекордах явки на электронное голосование в регионах

Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах разного уровня намного превысила число людей, которые уже посетили традиционные избирательные участки. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев в информцентре Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что в Москве электронное голосование проходит на сайте mos.ru с 9 по 11 сентября, и заранее записываться на него не нужно. Жители Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областей имеют право голосовать онлайн на портале ДЭГ, но для этого им следовало зарегистрироваться до 6 сентября.

«Что касается федеральной платформы дистанционного электронного голосования… по информации на утро в Калининградской области на платформе ДЭГ приняли участие в голосовании 11700 избирателей — это почти 62 процента. А вот голосование на классических избирательных участках там явка 12, 75 процента», — сообщил Булаев.

Аналогичная явка на электронное голосование, по его словам, наблюдается в Курской области, где проходят муниципальные выборы. «В Новгородской области, где идут выборы губернатора, явка на утро на ДЭГ была почти 60 процентов, на классических участках — 11, 5 процента.

В Псковской области, как отметил Николай Булаев, «ставится рекорд всем рекордам». На муниципальных выборах там уже проголосовало 75 процентов избирателей. «Думаю, сейчас уже реально под 80 процентов. И на классических участках там явка — 4, 12 процента», — добавил Булаев. В Ярославской области на выборы губернатора явка тоже очень высокая на электронное голосование — 73 процента. «Сейчас, думаю, реально выше. И вот это сравнение показывает, что избиратели, которые избрали для себя ДЭГ, это очень политически активные граждане, неравнодушные люди», — добавил Булаев.


Также он отметил, что по утренней информации, которая поступила около часа назад около 1, 2 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве.

Выборы в России стартовали 9 сентября — в этот день голосование на выборах всех уровней началось в 26 регионах, в том числе в Москве. В 15 субъектах Федерации выборы начались сегодня, 10 сентября, и в 32 они стартуют 11 сентября. Еще в девяти регионах выборы разного уровня проходят в разные сроки. Таким образом, в 50 субъектах РФ проходят избирательные кампании, голосование на которых будет проводиться в течение нескольких дней подряд.

В единый день голосования 11 сентября всего пройдет 4 700 избирательных кампаний в 82 регионах. В 14 субъектах Федерации избиратели проголосуют за высших должностных лиц, в шести — за депутатов заксобраний, в 11 — за состав городских советов и дум административных центров регионов. Также во многих регионах проходят выборы депутатов органов местного самоуправления. В том числе, выборы в советы депутатов муниципальных образований Москвы.


# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Сербии запретили проведение гей-парада
В Сербии запретили проведение гей-парада
Документы НАТО в даркнете, рекордные утечки в РФ и другие события кибербезопасности
Документы НАТО в даркнете, рекордные утечки в РФ и другие события
Подборка забавных комментариев (16 фото)
Подборка забавных комментариев (16 фото)
Гороскоп на 11 сентября 2022 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 11 сентября 2022 года для всех знаков зодиака
Алла Пугачева не смогла бы стать известной певицей в наше время
Алла Пугачева не смогла бы стать известной певицей в наше время
Наталья Подольская страдает по ночам
Наталья Подольская страдает по ночам
Сергей Лазарев избавился от смертельной привычки ради сына
Сергей Лазарев избавился от смертельной привычки ради сына
Константин Богомолов выпрашивает мебель у поклонников
Константин Богомолов выпрашивает мебель у поклонников
Филиппа Киркорова раскритиковал Соседов
Филиппа Киркорова раскритиковал Соседов
В Грузии ответили на шантаж Украины и требование открыть второй фронт
В Грузии ответили на шантаж Украины и требование открыть второй фронт
Disney Dreamlight Valley из Game Pass скоро получит контент по «Истории игрушек»
Disney Dreamlight Valley из Game Pass скоро получит контент по
Артур Хэйес спрогнозировал рост Ethereum до $3000 после The Merge
Артур Хэйес спрогнозировал рост Ethereum до $3000 после The Merge

Топ на сегодня

FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital
FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital
США назвали срок действия программы военной помощи Украине
США назвали срок действия программы военной помощи Украине
Как наш мозг обманывает нас: эксперимент со слухом
Как наш мозг обманывает нас: эксперимент со слухом
Когда не прогуливал физкультуру в школе
Когда не прогуливал физкультуру в школе
Раскрыт размер госдолга европейских стран
Раскрыт размер госдолга европейских стран

Еще по теме

Явка на выборах в Госдуму приблизилась к 40 процентам
Явка на выборах в Думу превысила 23 процента
"Единая Россия": "Будущее выборов в развитии дистанционного голосования"
К 12:00 явка на выборах президента достигла почти 35%