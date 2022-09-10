Булаев рассказал о рекордах явки на электронное голосование в регионах

Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах разного уровня намного превысила число людей, которые уже посетили традиционные избирательные участки. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев в информцентре Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что в Москве электронное голосование проходит на сайте mos.ru с 9 по 11 сентября, и заранее записываться на него не нужно. Жители Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областей имеют право голосовать онлайн на портале ДЭГ, но для этого им следовало зарегистрироваться до 6 сентября.

«Что касается федеральной платформы дистанционного электронного голосования… по информации на утро в Калининградской области на платформе ДЭГ приняли участие в голосовании 11700 избирателей — это почти 62 процента. А вот голосование на классических избирательных участках там явка 12, 75 процента», — сообщил Булаев.

Аналогичная явка на электронное голосование, по его словам, наблюдается в Курской области, где проходят муниципальные выборы. «В Новгородской области, где идут выборы губернатора, явка на утро на ДЭГ была почти 60 процентов, на классических участках — 11, 5 процента.

В Псковской области, как отметил Николай Булаев, «ставится рекорд всем рекордам». На муниципальных выборах там уже проголосовало 75 процентов избирателей. «Думаю, сейчас уже реально под 80 процентов. И на классических участках там явка — 4, 12 процента», — добавил Булаев. В Ярославской области на выборы губернатора явка тоже очень высокая на электронное голосование — 73 процента. «Сейчас, думаю, реально выше. И вот это сравнение показывает, что избиратели, которые избрали для себя ДЭГ, это очень политически активные граждане, неравнодушные люди», — добавил Булаев.





Также он отметил, что по утренней информации, которая поступила около часа назад около 1, 2 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве.

Выборы в России стартовали 9 сентября — в этот день голосование на выборах всех уровней началось в 26 регионах, в том числе в Москве. В 15 субъектах Федерации выборы начались сегодня, 10 сентября, и в 32 они стартуют 11 сентября. Еще в девяти регионах выборы разного уровня проходят в разные сроки. Таким образом, в 50 субъектах РФ проходят избирательные кампании, голосование на которых будет проводиться в течение нескольких дней подряд.

В единый день голосования 11 сентября всего пройдет 4 700 избирательных кампаний в 82 регионах. В 14 субъектах Федерации избиратели проголосуют за высших должностных лиц, в шести — за депутатов заксобраний, в 11 — за состав городских советов и дум административных центров регионов. Также во многих регионах проходят выборы депутатов органов местного самоуправления. В том числе, выборы в советы депутатов муниципальных образований Москвы.



