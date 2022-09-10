День 10 сентября в истории
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День 10 сентября в истории

День 10 сентября в истории

Всемирный день предотвращения самоубийств.

Памятная дата ООН, установленная в 2003 году при поддержке Всемирной организации здравоохра­нения.

Согласно докладу ВОЗ, в мире ежегодно свыше 800 тысяч человек заканчивают жизнь самоубийством. Лидерами по уровню самоубийств являются Гайана, КНДР и Южная Корея.

Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

Отмечается ежегодно с 2000 года во вторую субботу сентября. День установлен по инициативе Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

День города Москвы.

В этом году москвичи и гости столицы будут отмечать 875-летие Москвы. Первое летописное упоминание о городе относится к 1147 году. В Ипатьевской летописи сказано: «В день пяток на Похвалу Святой Богородице князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем».

Долгое время традиции празднования дня Москвы не существовало. Впервые свой день рождения город отметил 1 января в 1847 году, когда согласно указу Николая I состоялись народные гуляния и раздача подарков.

Следующий день рождения города москвичи отметили только через 100 лет. Торжества по поводу 800‑летия столицы состоялись 7 сентября 1947 года. Традиция была возрождена лишь в 1997 году, когда отмечался 850-й день рождения Москвы. С тех пор праздник стал ежегодным.

6 лет назад (2016) в Москве открылось пассажирское дви­жение на Московском центральном кольце (МЦК).

Этот новый вид внутригород­ского транспорта использует инфраструктуру Малого кольца Московской железной дороги (МК МЖД). Оно было открыто в 1908 году и до 1934 года по ней осуществлялись пассажирские и грузовые перевозки, затем — только грузовые.

В 2011 году было принято решение о проведении реконструкции и электрификации МК МЖД. В течение 2012-2016 годов, железнодорожные пути были заменены на бесстыковые, построен третий главный путь на протяжении большей части линии, а также обустроены пассажирские платформы.

10 сентября 2016 года было открыто пассажирское движение на МЦК. Первый месяц пассажиры могли ездить бесплатно.

МЦК интегрирована с Московским метрополитеном (в системе метро ей присвоен номер 14) и радиальными железнодорожными линиями. В сутки по МЦК курсируют в рабочие дни 242 пары поездов «Ласточка», а в выходные — 211 пар. На линии свыше 30 станций, с каждой из которых можно пересесть на наземный городской транспорт. 17 станций МЦК связаны переходами с метро, а еще 10 — с радиальными железнодорожными ветками.

81 год назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны завершилось Смоленское сражение.

Немецко-фашистское командование рассчитывало к августу 1941 года взять Смоленск, захватить междуречье Днепра и Западной Двины и создать тем самым благоприятные условия для беспрепятственного продвижения к Москве.

Смоленское сражение началось 10 июля 1941 года. Войска Западного, Резервного, Центрального и Брянского фронтов два месяца сдерживали немецкую группу армий «Центр». Ожесточённые бои велись на огромной территории: 600-650 километров по фронту (от Идрицы и Великих Лук на севере до Лоева и Новгород-Северского на юге) и 200-250 километров в глубину (от Полоцка, Витебска и Жлобина на западе до Андреаполя, Ярцево, Ельни и Трубчевска на востоке).

10 сентября советские войска по приказу Ставки главнокомандующего перешли к обороне. Героическое сопротивление Красной армии сорвало замыслы гитлеровского командования молниеносной войны против Советского Союза.

В ходе Смоленского сражения безвозвратные потери Красной армии составили свыше 486 тысяч, а санитарные — более 273 тысяч человек. Было утрачено 1348 танков, 9290 орудий и минометов, 903 боевых самолета. 

232 года назад (1790) в Санкт-Петербурге состоялось торжественное освящение Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры.

Первый собор начал строить немецкий архитектор Теодор Швертфегер в 1719 году. Через 12 лет он был в целом завершён, но из-за трещин в сводах, которые образовались при осадке здания, дальнейшие работы были прекращены. А в 1744 году храм было велено «разобрать до подошвы».

В 1763 году императрица Екатерина II повелела построить новый храм. После нескольких конкурсов был утвержден проект Ивана Старова.

10 сентября 1778 в присутствии императрицы Екатерины II собор был торжественно заложен. Строительство храма велось с 1778 по 1790 год под наблюдением архиепископа Гавриила.

266 лет назад (1756) императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении «русского для представления трагедий и комедий театра» в Петербурге.

Эта дата считается днём основания Российского государственного академического театра драмы имени А.С. Пушкина (Александринского театра). Он — один из старейших драматических театров России. 

Его директором стал драматург Александр Сумароков, а труппу возглавил актер Фёдор Волков. Первоначально представления давались в бывшем Головкинском доме на Васильевском острове. А с 1832 года — в новом здании, сооруженном специально для театра по проекту архитектора Карла Росси

Название «Александринский» театр получил в честь жены Николая I императрицы Александры Федоровны.

301 год назад (1721) в городе Ништадт был подписан русско-шведский мирный договор, завершивший Северную войну, длившуюся 21 год.

По условиям договора России отходили территории Лифляндии (с Ригой), Эстляндии (с Ревелем и Нарвой), Ингерманландии, а также часть Карелии. За это Россия уплатила Швеции денежную компенсацию в 2 миллиона русских серебряных рублей, возвращала ей Финляндию и давала право ежегодно беспошлинно вывозить из России хлеба на сумму 50 тысяч рублей.

Главным же итогом Северной войны, стало то, Россия получила свободный выход к Балтийскому морю.

329 лет назад (1693) было заложено русское торговое судно «Святой апостол Павел».

Его заложил сам Пётр I во время первого своего визита в Архангельск на судоверфи в Соломбале. 24 пушки и такелажные блоки для судна император изготовил собственноручно.

«Святой апостол Павел» был спущен на воду 20 мая 1694 года.

14 лет назад (2008) в научно-исследовательском центре Европейской организации по ядерным исследованиям состоялся первый пуск Большого адронного коллайдера.

Этот крупнейший и самый мощный в мире ускоритель элементарных частиц находится недалеко от Женевы, на границе Швейцарии и Франции. Он расположен в туннеле длиной 26,7 километров на глубине 100 метров.

Идея его сооружения появилась в 1984 году, а к строительству, которое длилось 10 лет, приступили в 2001 году. В работе по сооружению и экспериментах на ускорителе участвовали около 100 тысяч учёных из 44 стран мира, в том числе из России.

Главной задачей коллайдера является обнаружение отклонений от Стандартной модели элементарных частиц, в т. ч. изучение бозона Хиггса, темной материи, антиматерии, а также определение условий во Вселенной в первые мгновения после Большого Взрыва и ряд других задач.

26 лет назад (1996) в Нью-Йорке (США) на 50‑й сессии Ге­неральной Ассамблеи ООН был принят Договор о всеобъемлю­щем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Проект документа, который был инициирован большой группой стран, разрабатывался с середины 1990-х годов в рамках Конференции по разоружению.

В соответствии с договором устанавливается запрет на проведение испытательных взрывов ядерного оружия, а также ядерных взрывов в мирных целях в атмосфере, в космосе, под водой и под землей.

Десятого сентября 1996 года ДВЗЯИ был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН, и 24 сентября — был открыт к подписанию.

К настоящему времени Договор подписали порядка 190 государств.

45 лет назад (1977) во Франции состоялась по­следняя официальная казнь на гильотине.

В Марселе был обезглавлен тунисский эмигрант Хамида Джандуби, осужденный за пытки и убийство 21-летней Элизабет Буске.

В 1981 году гильотина, как орудие смертной казни, была запрещена.

62 года назад (1960) была создана Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Эта международная межправительственная организация была основана на конференции, которая проходила в Багдаде с 10 по 14 сентября 1960 года. Первоначально в неё входили Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Сегодня членами ОПЕК являются 14 государств.

На страны-члены ОПЕК приходится более 80% разведанных мировых запасов нефти, при этом 65% из них сосредоточены на Ближнем Востоке.

128 лет назад (1894) был выписан первый штраф за вождение автомобиля в пьяном виде.

Лондонский таксист Джордж Смит, не справившись с управлением, въехал точно в двери своего дома. Водитель признался, что перед аварией выпил «всего лишь две или три пинты пива». Штраф, который ему выписали,  составил 1 фунт стерлингов.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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