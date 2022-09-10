Депутаты предлагают упростить трудоустройство несовершеннолетних
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Депутаты предлагают упростить трудоустройство несовершеннолетних

Депутаты предлагают упростить трудоустройство несовершеннолетних

Многие подростки с удовольствием подрабатывают во время каникул. Но перед тем, как устроиться на свою первую работу, им необходимо собрать большой пакет документов в различных ведомствах. Юные работники с родителями занимаются этим чуть ли ни месяц.

Сделать процесс трудоустройства для старшеклассников более простым и быстрым предлагают депутаты Комитета Госдумы по молодежной политике.

«Мы подготовили законопроект, который посвящен снятию барьеров, мешающих трудоустройству подростков. Решать эту проблему необходимо, чтобы ребенок получил опыт взросления, первой ответственности, чтобы он мог заработать, поддержать финансово себя, свою семью», — рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).

В законопроекте, в частности, предлагается отменить согласование о трудоустройстве ребенка с отделом опеки и попечительства. По мнению парламентария, в этой процедуре нет необходимости, а органы опеки можно уведомить через портал Госуслуги.

Эта и другие предложенные в документе меры помогут еще большему числу желающих найти свое будущее призвание и сделать первые шаги во взрослую жизнь, считает Метелев.

Полностью материал читайте в статье «С какого возраста могут работать подростки».


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По материалам: pnp.ru

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