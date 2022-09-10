Disney Dreamlight Valley из Game Pass скоро получит контент по «Истории игрушек»
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Disney Dreamlight Valley из Game Pass скоро получит контент по «Истории игрушек»

Disney Dreamlight Valley из Game Pass скоро получит контент по «Истории игрушек»


На этой неделе игра Disney Dreamlight Valley присоединилась к подписке Game Pass в раннем доступе. Полноценный релиз проекта состоится в 2023 году, а до того момента разработчики будут наполнять его контентом. Создатели Disney Dreamlight Valley анонсировали новый контент по «Истории игрушек», который вскоре появится в проекте:

Откройте для себя совершенно новое приключение «История игрушек», которое выйдет этой осенью в Disney Dreamlight Valley! Исследуйте мир «Истории игрушек» вместе с Вуди и Баззом и приведите своих новых друзей в Долину.

Ниже можно посмотреть трейлер, который анонсирует появление нового контента в Disney Dreamlight Valley.


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Напомним, после релиза игра Disney Dreamlight Valley будет условно-бесплатной.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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