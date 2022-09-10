Disney Dreamlight Valley из Game Pass скоро получит контент по «Истории игрушек»

Вадим Карасев





На этой неделе игра Disney Dreamlight Valley присоединилась к подписке Game Pass в раннем доступе. Полноценный релиз проекта состоится в 2023 году, а до того момента разработчики будут наполнять его контентом. Создатели Disney Dreamlight Valley анонсировали новый контент по «Истории игрушек», который вскоре появится в проекте:

Откройте для себя совершенно новое приключение «История игрушек», которое выйдет этой осенью в Disney Dreamlight Valley! Исследуйте мир «Истории игрушек» вместе с Вуди и Баззом и приведите своих новых друзей в Долину.

Ниже можно посмотреть трейлер, который анонсирует появление нового контента в Disney Dreamlight Valley.

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Напомним, после релиза игра Disney Dreamlight Valley будет условно-бесплатной.