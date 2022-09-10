Дочки певицы Глюкозы начали бунтовать
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Дочки певицы Глюкозы начали бунтовать

Дочки певицы Глюкозы начали бунтовать
Психолог высказался о том, что происходить с детьми певицы Глюкозы. Певица Наталья Ионова (Глюк'оZа) на днях совершила редкий выход в свет с дочками Лидией и Верой. Исполнительница привела своих детей на красную дорожку премьеры голливудской версии фильма «Ирония судьбы». Внешний вид девочек удивил гостей мероприятия, не привыкших к тому, что родители дают подросткам столько свободы в выборе одежды. 15-летняя Лидия появилась перед репортерами в коротком черном платье из маминого гардероба. Старшая дочь артистки, как показалось многим, оделась слишком откровенно для своего возраста. Как, впрочем, и её младшая сестра, которая тоже поэкспериментировала с образом.
Журналисты узнали мнение психолога Ирены Сирмы, которая объяснила, не вредно ли, что дети знаменитости не имеют ограничений в самовыражении. «Это девочки-подростки. Подростковый возраст — это бунт. Противопоставление себя социуму. Период проб и ошибок, сепарация с мамой, психологическое отделение от мамы. И здесь очень важно пройт доверия к родителям растет с каждым днем. Между прочим, Наталья разрешает своим дочкам не только самим выбирать наряды на ответственные мероприятия. Не так давно Лидия заявила о том, что она стала небинарной персоной и отныне просит называть её Рэй. После шквала критики она резко передумала и сказала, что это была всего лишь шутка.
# Шоу-бизнес Глюкоза, певица Наталья Чистякова, Ионова
По материалам: z-aya

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