Елизавету II похоронят 19 сентября

Государственные похороны королевы Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве, пишет The Guardian. Этот день объявлен выходным.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в Шотландии. Новым королем стал ее 73-летний сын Чарльз, взявший себе имя Карл III. Он уже объявил 40-летнего принца Уильяма принцем Уэльским, то есть наследником престола.

Карла III 10 сентября официально провозгласили новым монархом Великобритании. Президент РФ поздравил его с восхождением на британский престол.