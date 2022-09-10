Елизавету II похоронят 19 сентября
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Елизавету II похоронят 19 сентября

Елизавету II похоронят 19 сентября

Государственные похороны королевы Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве, пишет The Guardian. Этот день объявлен выходным.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в Шотландии. Новым королем стал ее 73-летний сын Чарльз, взявший себе имя Карл III. Он уже объявил 40-летнего принца Уильяма принцем Уэльским, то есть наследником престола.

Карла III 10 сентября официально провозгласили новым монархом Великобритании. Президент РФ поздравил его с восхождением на британский престол.

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По материалам: pnp.ru

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