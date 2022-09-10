Евгений Петросян прокомментировал свою смерть
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Евгений Петросян прокомментировал свою смерть

Евгений Петросян прокомментировал свою смерть
Появились слухи, о смерти артиста Евгения Петросяна. После появления слухов об отмене концертов возмущенный Петросян сам вышел на связь с поклонниками и сообщил, что многие совершенно зря решили, что он «окочурился как артист». А когда его слова были восприняты буквально, поспешил всех успокоить своей коронной фразой: «Не дождутся». Известно, что сейчас Евгений Ваганович вместе со своей женой Татьяной Брухуновой отправились оздоравливаться в один из лучших санаториев Кавказских Минеральных Вод.
Удовольствие это не из дешевых, один день пребывания с минимумом процедур стоит порядка десяти тысяч на одного человека. Но Петросян и Брухунова не экономят на здоровье. Они намерены пройти полную программу детокса организма, которая позволяет очистить организм от шлаков и запустить процессы омоложения, не откажут в процедурах по повышению иммунитета и всяком прочем очень полезном, после чего вернутся к работе с новыми силами. А всем своим недоброжелателям Евгений Ваганович уже пожелал всяческих напастей. «Как говорил один мой персонаж: «Муравья им в брюки. Перца им туда же! Чупа-Чупс им в ноздрю, песок им в зубную пасту. Пусть у них на пляже в плавках резинка лопается! Дятел им в лоб, кнопки им в носки! Пьяных ёжиков им в кровать». Да! Чуть не забыл: пчёл им под язык»,  — написал Петросян в своем микроблоге в свойственной ему ироничной манере.
# Шоу-бизнес Петросян Евгений
По материалам: z-aya

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