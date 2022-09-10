Филиппа Киркорова раскритиковал Соседов
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Филиппа Киркорова раскритиковал Соседов

Филиппа Киркорова раскритиковал Соседов
Музыкальный критик считает, что певец Филипп Киркоров - раздутая звезда. Недавно артист сделал заявление об Алле Пугачевой. Певец отметил, что Примадонна «столько всего сделала для страны», что о ней вообще нельзя высказываться в негативном ключе. Слова поп-короля не понравились Сергею Соседову. Музыкальный критик подчеркнул, что в России существует свобода слова, поэтому каждый человек имеет право высказывать свое мнение.
Что касается Киркорова, Соседов посоветовал ему перестать превозносить себя и коллег по шоу-бизнесу. «Надо знать берега. Артисты считают пупами Земли, думая, что им все дозволено. Но спуститесь с небес на землю! Вы дутые воздушные шарики, которые легко проткнуть обычной вилкой», — заявил Сергей «Народным новостям».
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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